舉報違規被炒 新州女機師提告公司

一名資深女性機師因為向聯邦航空管理局(FAA)舉報新澤西州 Short Hills Aviation航空公司在飛行時的安全問題，卻被公司解雇，因此一狀告上法庭。

67歲的飛行員帕梅拉‧明西(Pamela Mincey)擁有超過25年的飛行經驗，曾在國際航線上擔任波音747飛機的商業飛行員，沒有任何事故紀錄或違規行為。她到了Short Hills Aviation任職約一年，卻因她多次向公司管理層和聯邦當局舉報安全疑慮問題，而在2022年9月1日遭解僱。

明西認為她接受過最高標準的航空安全培訓，並了解聯邦航空法規對飛行安全的要求。而在Short Hills Aviation工作期間，她是唯一的女性機師。

明西與公司之間的紛爭始於2021年11月5日，當時她擔任副機師，但機長卻不准她觸碰飛機控制器，即是違反聯邦法規，因為雙人機組中的飛行員都需要獨立操作飛機。明西後來向公司投訴，指出禁止合格的飛行員操作控制器和降落是不安全的，然而公司並無任何動作，明西在擔任副機師時依然不被允許操作飛機。

明西提到，曾有一名她隨同飛往墨西哥 的機長錯過機場的進場，飛出預定航路，危害到飛行和乘客的安全。她也曾與另一名機長搭檔，而該機長拒絕使用公司發放的iPad Mini，這被指定為主要的機上導航系統，算是違反FAA運營規範，也危及到飛行安全。還有一次是機長不願使用該設備，而導致飛機失去「狀態感知」。

不過，機長在向公司及FAA等單位的報告中，卻將責任推給明西。雖然明西後來再被進行約談時，有指出機長的不實說法，但公司仍解雇她。

明西的律師聲稱違反新州 的誠實員工保護法，要求公司恢復她的工作，並賠償損失的工資、健康福利和保險。