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新州紐瓦克港 截獲7部出口西非贓車

記者張聲肇／綜合報導
新澤西州及聯邦執法當局日前在紐約/紐瓦克港查獲準備運往西非的贓車。圖為其中一輛為價值6萬4933元的2020年Range Rover多功能車。(警方檔案)
新澤西州及聯邦執法當局日前在紐約/紐瓦克港查獲準備運往西非的贓車。圖為其中一輛為價值6萬4933元的2020年Range Rover多功能車。(警方檔案)

新澤西州哈德遜郡警察局長席拉瑞(Frank Schillari)日前宣布，警局同仁與國土安全調查處(HSI)、聯邦海關與邊境保護局(CBP)聯合調查後，在紐約/紐瓦克港攔截原訂運往西非洲、價值40萬元的七部贓車。

席拉瑞說，此次調查行動「凸顯我們堅定不移的承諾，維護法律與秩序絕不打折，同時也警告出口贓車的人，執法人員會以積極的行動，阻撓他們的犯罪勾當。感謝本局同事及國安部海關人員，他們日夜辛勞，再度證明他們專心致力於嚇阻跨國犯罪行為。」

警方於9月21日扣押的車子，包括一輛價值6萬4933元的2020年Range Rover多功能車和兩輛福特F-150 Raptors，兩輛共值12萬9833元。

席拉瑞未說明總共價值39萬7967元的這七輛車在哪裡查獲，也未詳說調查經過。

愈來愈多高檔汽車的竊案，都是竊賊破門而入，取得電子鑰匙後直接開走，交給犯罪集團，然後很快就轉運到其他國家。這次掃蕩行動，就是針對這種犯罪手法而來。

席拉瑞說，參與本次行動的包括海岸防衛隊、商務部、新州州警、紐約市警局汽車犯罪小組、紐新航港局，以及全國保險犯罪局(NICB)。

國土安全調查處紐瓦克站特別調查員帕特爾(Ricky J. Patel)說，「本處將持續與各執法單位合作阻擋犯罪分子破壞社會治安，防止幕後操縱的犯罪組織從中獲利。」

「這次名為『終結行動』的聯合調查，針對準備輸往國外的竊車，把贓貨攔截下來，查明為犯罪集團賣命的嫌犯，還進一步查到對社區造成負面衝擊的其他犯罪行為。」

其他幾輛被查獲的車子則是2023年現代Santa Fe(市價3萬7037元)、2023年道奇Ram 1500 Bighorn(5萬5413元)、2022年道奇 Ram 1500 Laramie (5萬7935元)和奧迪2019年(5萬816元)。

道奇 新澤西州 紐約市

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