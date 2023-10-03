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TOUS les JOURS 韓國烘焙品牌登陸全美 華人加盟商分享心得

紐約訊
華人加盟商分享加盟故事，並已成功經營了三家TOUS les JOURS加盟店。
華人加盟商分享加盟故事，並已成功經營了三家TOUS les JOURS加盟店。

TOUS les JOURS（多樂之日）是韓國CJ Foodville 集團旗下的國際連鎖烘焙品牌，以其法式亞洲風味的麵包和糕點聞名。自進入美國市場以來，目前已在全美開設100多家加盟店，其中華人加盟商佔據重要地位，成為其中一支重要力量。

TOUS les JOURS為創業者提供寶貴機會，提供產品和技術支援，使創業之路變得更順暢，並享受有利條件。

華人加盟商Alex段分享了他的成功故事，他已成功經營了三家TOUS les JOURS加盟店。他的創業始於他對TOUS les JOURS麵包的愛好。在紐約品嘗到這款美味後，他決定將這種糕點引入自己所在的地區，成為加盟商。儘管他具備餐飲經驗，但他對開店運營的複雜性仍心存擔憂。然而，加盟TOUS les JOURS後，他發現整個過程並不像他想像的那麼複雜。品牌提供了全程支援，包括設施安裝、烘焙培訓、營運指導，並能隨時通過短信諮詢，確保新店順利開業。

TOUS les JOURS提供全方位的服務，從選址和店內設計到經營管理和市場推廣策略，品牌致力於協助加盟商成功經營自己的店鋪。此外，TOUS les JOURS還提供發麵團，簡化了麵包的製作過程，並對產品品質進行嚴格管理，每天只出售當日製作的新鮮麵包，並定期進行衛生檢查。加盟費用通常為數萬元，如果加盟商具有相關的開店或烘焙經驗，則能更快實現店鋪盈利。

TOUS les JOURS的加盟店遍佈全美，目前已有100多家，其中最多的加盟商是韓裔，其次是華人。儘管品牌最初針對亞洲口味，但如今已擴展到更廣泛的消費者群體，因為他們的麵包和糕點以其新鮮和美味而受到廣泛喜愛。TOUS les JOURS的成功不僅體現在業務規模上，還體現在品牌知名度和品質上。

TOUS les JOURS目前在全球擁有1967家店，美國的100多家店中只有兩家是總部自營的，其他都是加盟店，遍佈27個州。

對於想加盟TOUS les JOURS的人來說，品牌提供友好且及時的客戶支援，通常的加盟合同為十年，並包括三周的培訓。希望瞭解更多特許經營計劃，可訪問www.tljus.com/franchise。

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