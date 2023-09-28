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全球股市市值跌到100兆美元以下 都怪兩大利空罩頂

打劫費城蘋果、露露檸檬等多家商店 警逮50少年

編譯潘勛／綜合報導
費城「中心城」區的蘋果專賣店，26日晚間遭近100人闖入洗劫。(美聯社)
費城「中心城」區的蘋果專賣店，26日晚間遭近100人闖入洗劫。(美聯社)

警方及目擊者26日表示，百多青少年戴著面罩晚間約8時來到費城的「中心城」(Central City)區，打劫蘋果專賣店、露露檸檬(Lululemon)服飾店、Foot Locker鞋店等店家，其中一名婦人到自己網頁現場直播這起騷亂，顯然意在鼓勵；費城警方27日表示，已有52名嫌犯被逮捕。

美聯社報導，蘋果專賣店約8時遇襲；每日郵報(Daily Mail)報導，打劫自市中心胡桃街(Walnut Street)開始。警方追逐拎著「戰利品」的青少年，另由現場一地點取回掉落的iPhone手機及「一堆iPad」。

上百名青少年也打劫露露檸檬服飾店；貼上社媒的視頻顯示，穿套頭衫、戴面罩的人由露露檸檬店竄出，警方抓住幾人，再把他們壓制在人行道。

這起青少年砸搶店家事件中，尚未傳出有人受傷，但哥倫比亞公司費城台表示，Foot Locker有一位保全警衛挨打。

每日郵報報導，警方在現場還找到兩把手槍。一名女性戴賈‧布列克威爾(Dayjia Blackwell)在自己Instagram直播這起青少年快閃暴動式的打砸搶，但其他貼視頻的社媒用戶表示，布列克威爾很倒楣，也被拘捕。

畫面顯示，自行車及成袋的商品堆疊在露露檸檬店外人行道上，警方剛好趕到開始抓人。

更早的視頻由蘋果專賣店內傳出，顯示被打劫後的光景，iPhone手機等電子產品由展示架上被掠走。專賣店內銷售人員看來一臉困惑。

費城「中心城」區的蘋果專賣店，26日晚間遭近100人闖入洗劫。(美聯社)
費城「中心城」區的蘋果專賣店，26日晚間遭近100人闖入洗劫。(美聯社)

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