新州海洋門鎮前鎮長偷竊公款 判刑3年

新州海洋門前鎮長肯尼迪承認偷竊公款等罪名，將面臨三年刑期。(海洋郡檢方檔案)

根據新澤西州 海洋郡(Ocean County)檢察官辦公室的聲明指出，海洋門鎮(Ocean Gate)前鎮長肯尼迪(Paul Kennedy)已承認偷竊公款，侵占價值上千元的支票 、停車收費機內零錢等公有資金，接受量刑後他將面臨三年刑期，以及永久失去從事公職的資格。

一項調查揭露，肯尼迪未交出在政府拍賣網站GovDeals.com出售市鎮資產所得收益，並且把公款據為己有。

調查還發現，肯尼迪未將停車收費機的零錢存入海洋門鎮的銀行帳戶，並透過私人臉書帳號Marketplace出售海洋門鎮辦公室的家具，試圖保留該收益。

基於這些指控，2022年3月18日肯尼迪被控公務不當行為與竊盜罪，他向海洋郡警長辦公室自首。在海洋郡高等法院出庭之前獲釋。

然而探員調查進一步發現肯尼迪收取海洋門鎮回收中心出售廢金屬所得的現金，未將該收益交給市鎮政府。

最後調查員還指控他將捐獻者捐給其連任競選活動「海洋門鎮之友」(Friends of Ocean Gate)，以及捐給其競選夥伴的資金轉用於個人利益。

新的罪行被揭發後，肯尼迪被控更多公務不當行為罪名，2022年5月4日他再度向海洋郡警長辦公室自首。

在第一輪控罪後，肯尼迪的年薪在委員會會議被削減至一元。

根據NJ Advance Media從前海洋門委員會主席肯德里克(David Kendrick)口中獲取的消息，該委員會也將肯尼迪的義務與職責減低至法律允許的最低標準，並舉行不信任投票 ，要求他立即辭職。

肯德里克於2022年6月接替鎮長職位。肯尼迪還曾在海洋郡建築與土地廳擔任木匠，並已經在聽證會前被立即無薪停職，紀錄顯示該職位的薪水為4萬7170元。