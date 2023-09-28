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法官裁定 新州聯合市租金管制違憲

編譯尤寶琪／綜合報導

哈德遜郡高等法院法官埃斯皮納爾斯-馬洛尼(Kimberly Espinales-Maloney)日前裁定，聯合市(Union City)租金管制程序和規定違憲，並重申該法令侵犯房東權利。

聯合市計算租金的程序，在經過房東投訴和法院裁決後，於過去兩年發生變化，不但剝奪房東對這些決定的上訴途徑，且沒有規定住戶在對租金提出質疑時，必須要通知房東。

6月23日法院對房東和聯合市做出部分簡易判決，但市府的勝利並沒能維持多久；9月12日的裁決指出：「法院主張，聯合市未能提供褫奪前聽證會，剝奪了其所屬正當程序權利。」

因此，法院修改6月23日裁決，給出對原告有利的簡易判決，判決未經褫奪前聽證會計算的任何租金確定無效。

最新裁決源自於由1700 Bergenline所提起的訴訟並以其為例；該租戶在2019年對租金提出上訴後，租金管制辦公室將其租金從2016年入住時的每月1479元，調降到535.70元。

倡導產權的聯合市住房倡議(UCHI)執行長西蒙奇尼(Ron Simoncini)表示：「本案判決證實許多業主幾十年來一直提出的質疑；聯合市的做法，明顯對租戶有極大的好處。」

訴訟指出，租金管制委員會是根據2014年的一份登記表來做決定，但該登記表錯誤地註明寫到，建築管理員在1975年每月支付461元的租金。

房東表示，該棟管理員沒有支付過任何租金，且在該公寓完成裝修，讓租戶於2016年搬入前，一直閒置；在這種情況下，房東有權設定市場租金，之後才必須遵守租金管制規則。

租金 房東

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