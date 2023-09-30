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脊椎外科專家劉凱旋為您講述~ 微型脊柱融合手術的益處

新澤西訊
自2006年以來，劉醫生已為頸椎、胸椎和腰椎疾病患者實施了數千例脊柱內窺鏡手術
自2006年以來，劉醫生已為頸椎、胸椎和腰椎疾病患者實施了數千例脊柱內窺鏡手術

脊椎治療中心-Atlantic Spine Center的創始人劉凱旋醫師稱，微型脊柱融合手術Mini-Spine-Fusion Surgery通過降低感染風險、失血和術後併發症（包括對肌肉、韌帶和其他軟組織的創傷）為患者提供最大的益處。接受微型脊柱融合術的患者在手術後幾乎可以立即行走，通常在同一天出院，並在六周或更短時間內恢復正常活動。而傳統傳統的開放式脊柱融合術的患者必須在行走前進行幾天的休養，並等待六個月或更長時間才能恢復正常活動。

當保守的治療失敗時，對於因衰老和骨關節炎等疾病而遭受椎間盤病痛和下脊柱不穩定的患者來說，迷你脊柱融合手術是一種選擇。微創脊柱融合術可以矯正的其他脊柱疾病包括：

脊柱骨折；

中度腰椎滑脫，其中一根椎骨移位；

一個或多個腰椎間盤突出症的復發性突出；

椎間孔椎管狹窄，脊柱骨骼之間的小孔（孔）變窄，導致通過這些孔的神經受壓並導致疼痛，包括坐骨神經痛——疼痛、麻木和刺痛感通過手臂或腿。

劉醫師（Kaixuan Liu, MD, PhD）是著名的內窺鏡脊柱外科醫生。國際內窺鏡脊柱外科學會（ISESS）的創始成員和董事會成員；北美脊柱協會；英國脊柱基金會；國際脊柱外科促進協會和許多其他專業協會的成員。持有美國麻醉、痛症與微創脊柱外科三門特考醫師執照文憑，曾接受世界知名脊椎外科專家Merrill Reuter MD, PhD的悉心指導及專業訓練，專精以先進的微創技術來治療難纏的脊椎病痛。

劉醫師率領的脊椎治療中心-Atlantic Spine Center，匯集了脊椎病及痛症方面的診療專家，團隊致力於高品質的患者護理和對技術進步的深入研究，使中心躋身美國內窺鏡脊柱手術頂級中心之列。

歡迎有脊椎病及相關痛症的朋友預約就診。諮詢電話：855-368-5272，官方網站：www.atlanticspinecenter.com。主診所：475 Prospect Ave., Ste. 110, West Orange, NJ 07052，時間：週一至五 9AM-6PM；Edison診所：2163 Oak Tree Rd, Suite 110, Edison, NJ 08820，時間：週一、三、四 9AM-6PM；Jersey City診所：200 Hudson St., Suite 145 Harborside, Jersey City, NJ, 07302，時間：週一10AM-5PM；Advanced Spine Surgery Center地址：855 Lehigh Ave. Union, NJ 07083，時間：週一至五 7AM-5PM。

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