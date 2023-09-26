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大費城僑學界 慶祝中華人民共和國成立74週年升旗活動

費城訊／圖文：彭林
鮮艷的五星紅旗在華埠牌坊前迎風飄揚
鮮艷的五星紅旗在華埠牌坊前迎風飄揚

9月23日，為慶祝中華人民共和國成立74週年，大費城僑學界華人社團聯席會議（下簡稱僑學界）在華埠舉行升旗儀式。中國駐紐約總領館副總領事吳曉明、僑務副主任殷民俊一行，各僑團、學生學者聯誼會，政府官員到場，與現場數百名華人華僑一起，用最真誠、最熾熱的情感向祖國深情告白，祝福祖國生日快樂，中美友誼長存。

升旗儀式在華埠牌坊下舉行，當天天空飄著濛濛細雨，但風雨依然無法阻擋僑胞們的愛國熱情。上午10時許，COCO快樂軍樂隊、富貴舞團姐妹們身著盛裝，敲響鑼鼓，為祖(籍)國生日獻禮。現場僑胞手揮中美兩國國旗，充滿喜悅、自豪和激動。在歡慶的舞獅舞龍中，僑學界秘書長黃偉星宣佈升旗儀式開始。伴隨著兩國國歌，中美兩國國旗先後冉冉升起，鮮艷的五星紅旗在華埠牌樓上方迎風飄揚。

吳曉明代表黃屏總領事，向僑胞送上最真誠的節日祝福。他讚揚費城僑胞真摯的愛國熱忱，新中國成立74年來，中國人民勠力同心、奮發圖強，取得了舉世矚目的成就，中國長期保持著經濟的發展和社會的穩定，為兩國人民帶來了巨大的福祉，被稱之為“中國奇跡“，這與海外僑胞的努力密不可分、息息相關。總領館願與大家攜手努力，共同推動中美關係平穩發展，更好的造福兩國人民。40多年前，費城的第一面五星紅旗，就是在唐人街冉冉升起，40多年來，費城僑學界每年都堅持舉行慶祝中國國慶，從未間斷，令五星紅旗始終樹立在僑胞的心中，對此表示崇高的敬意及衷心感謝。中秋佳節即將來臨，祝願僑胞們節日快樂，中美關係明天更加美好。

賓州州長亞裔事務委員會執行主任Razin Karu帶來了賓州州長的賀信、費城市長代表市政府移民部主任Tiffany Chang宣讀了市長賀信。東安公所主席林耀良代表僑界致辭，希望兩國在經濟、教育、科技和文化等方面推動更多的合作。賓大學生會副主席周妍萱代表學界致辭，她說，廣大海外學子為祖國的發展感到自豪，作為留學生，應心懷祖國，情繫桑梓，擁抱世界，向身邊的朋友講好中國故事，祝願偉大祖國繁榮昌盛、國泰民安。

升旗結束，僑學界在東方明珠酒樓舉行文藝匯演。宴會上，吳曉明、費城市議員Mark Squilla、賓州參議員Sharif Street、世界孫中山基金會會長費漢良代表僑界，天普大學學生會主席陳俏妍、費城前副市長、市議員候選人Nina等分別致辭。僑學界秘書長黃偉星致答謝辭，稱讚中國迎來了從站起來強起來到富起來的偉大飛躍，展望未來，祝福中美關係平穩至遠，聯席會議會務興隆。

吳曉明副總領事與費城僑學界共同主席、元老及政府官員在慶國慶宴會合影
吳曉明副總領事與費城僑學界共同主席、元老及政府官員在慶國慶宴會合影

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