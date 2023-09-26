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新州需大幅裝修住宅搶手 溢價15.5萬成交

編譯尤寶琪／綜合報導
新澤西州貝玉恩這棟需要大幅整修的雙單位住宅，不但沒有令買家卻步，還引發競價，最後以高出要價15萬5000元的價格售出。(Coldwell Banker Realty官網)
新澤西州貝玉恩這棟需要大幅整修的雙單位住宅，不但沒有令買家卻步，還引發競價，最後以高出要價15萬5000元的價格售出。(Coldwell Banker Realty官網)

需要一番裝修的房子，通常容易讓買家望而卻步，但新澤西州貝玉恩(Bayonne)有棟需要大幅整修的雙單位住宅，不但引發競價，還成功以高出要價15萬5000元的價格售出。

賣方代理卡拉·科魯奇(Carla Colucci)指出，位在貝玉恩市中心的這棟房屋，要達到如今一般房屋的出售標準，還需要一番整修才行。

科魯奇表示：「多數的買家都希望交屋直接入住。」但這棟房屋卻大受歡迎，雖然形式有點過時，但卻維持的還算良好；科魯奇一共收到45份報價，甚至房屋都成交了，還有同業打電話找她，詢問是否還有類似的房屋要出售。

這座佔地2900平方呎的兩單位雙拼住宅建於1975年，共有六間臥室和五套衛浴，每個單位有三間臥室，且車庫旁一樓還可能增加一個有廚房和浴室的第三單元。除雙車位車庫外，車道還可以再停放兩輛汽車；在這地段，停車可是一位難求。

科魯奇指出，這棟房屋才剛掛牌15分鐘，就有許多房仲打電話來要求看房；開放參觀日更是在短短兩小時內，就吸引了50至60人。房屋在6月1日上市，要價68萬5000元，最後在7月25日以84萬元的價格售出。

科魯奇說，多數的報價都落在75萬到80萬元之間，有10筆報價接近84萬元；「我和現任屋主討論售價，沒人預料到會出現這種價格，」她說，「我們以為大概最多賣到75萬元。」

「比要價高出15萬5000元，而且還要再自費重新裝修，這讓我感到很驚訝，」科魯奇坦言。

買方仲介阿馬尼奧斯(George Armanios)表示，買家已經看房看了三個月，因為很滿意該房的位置和大小，因此決定購買。

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