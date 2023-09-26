賓州展開自動選民登記 2黨緊盯

即日起賓州居民不用再特別去做選民登記，州府採取「自動選民登記」，與換發駕照和州民身分時同步進行，符合資格的居民，姓名會自動出現在選舉人名冊上。(美聯社)

極可能左右2024年總統選舉結果的「關鍵州」賓州 19日宣布，即刻起展開「自動選民登記 」，換發駕照和州民身分時同步進行，符合資格的新居民，姓名會自動出現在選舉人名冊上。

州長夏皮羅宣布的選民登記辦法，與其他23州和哥倫比亞特區類似。符合下列資格的人，屆時就有投票 權：美國公民、投票日前已住在賓州至少30天、當天年滿18歲。

夏皮羅說，自動選民登記是確保選舉安全，又能替賓州居民節省時間與公帑的「常識步驟」。「已提供身分、地址、年齡與國籍證明給汽車管理局的本州居民，這些資料既然符合選民登記所需，也就理所當然地自動登記為選民。」

2020年大選和去年期中選舉，川普等人聲稱賓州充斥「選舉人作假、詐欺」案例，賓州共和黨提出一系列的訴訟，說有些選民資格不符，或郵寄投票的選票上沒有簽上付郵日期，不符合賓州法律規定，但都敗訴。

支持擴大選舉權的社團替賓州政府打頭陣，想方設法讓選舉人方便投票，川普支持者卻不斷抨擊說擴大選舉權會破壞賓州選舉的可信度。

川普的白宮顧問米勒(Stephen Miller)在社媒X平台上發文說，「我敢跟你保證，(賓州選務當局)不會檢查(登記者是否具有)公民身分。」

2024選戰逐漸升溫，共和黨和民主黨都緊盯著州政府，看它如何處理選民登記。夏皮羅宣布的「自動選民登記」辦法，19日立即生效。

賓州是拜登的出生地，不但可能決定他是否連任成功，也可能決定民主黨是否保住州參議會的些微多數地位。

賓州官員引述人口普查數據說，賓州約有1030萬居民符合資格登記為2024年選民。2022年12月，賓州的登記選民為870萬人。