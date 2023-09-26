南澤西校舍現黴菌 改採遠距教學

鮑比溪小學教室也發現黴菌，學生將移往一所未受黴菌影響的中學教室繼續上課。(Bobby's Run Elementary School官方臉書)

新澤西州 的南澤西(South Jersey)學區 21日表示，由於先後在一所小學及中學的校舍教室內發現黴菌，為了學生安全，將分別採取移校上課與線上教學，預計將為期兩周時間。

蘭伯頓鎮(Lumberton)教育 主管柯琳·莫瑞(Colleen Murray)在寫給家長的信中指出，在蘭伯頓中學(Lumberton Middle School)與鮑比溪小學(Bobby's Run Elementary School)的教室內發現黴菌後，學校當局已決定應變方法，原本鮑比溪小學10間教室的學生，將移往一所未受黴菌影響的中學教室繼續上課；至於蘭伯頓中學16間教室的學生則改為遠距教學。家長也收到通知說，遠距教學期間可能長達兩周。

莫瑞表示，目前學區對於這兩所學校何時完成整建並無確切時間表，該學區還有另一所艾許布魯克小學(Ashbrook Elementary)。蘭伯頓從學前班到8年級註冊學生人數約1100人。她表示，黴菌問題是因一位老師稍早表示在教室聞到臭味，事後經過檢測發現該教室與其他教室都有黴菌。