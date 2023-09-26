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南澤西校舍現黴菌 改採遠距教學

編譯莊瑞萌／綜合報導
鮑比溪小學教室也發現黴菌，學生將移往一所未受黴菌影響的中學教室繼續上課。(Bobby's Run Elementary School官方臉書)
鮑比溪小學教室也發現黴菌，學生將移往一所未受黴菌影響的中學教室繼續上課。(Bobby's Run Elementary School官方臉書)

新澤西州的南澤西(South Jersey)學區21日表示，由於先後在一所小學及中學的校舍教室內發現黴菌，為了學生安全，將分別採取移校上課與線上教學，預計將為期兩周時間。

蘭伯頓鎮(Lumberton)教育主管柯琳·莫瑞(Colleen Murray)在寫給家長的信中指出，在蘭伯頓中學(Lumberton Middle School)與鮑比溪小學(Bobby's Run Elementary School)的教室內發現黴菌後，學校當局已決定應變方法，原本鮑比溪小學10間教室的學生，將移往一所未受黴菌影響的中學教室繼續上課；至於蘭伯頓中學16間教室的學生則改為遠距教學。家長也收到通知說，遠距教學期間可能長達兩周。

莫瑞表示，目前學區對於這兩所學校何時完成整建並無確切時間表，該學區還有另一所艾許布魯克小學(Ashbrook Elementary)。蘭伯頓從學前班到8年級註冊學生人數約1100人。她表示，黴菌問題是因一位老師稍早表示在教室聞到臭味，事後經過檢測發現該教室與其他教室都有黴菌。

州教育廳目前已核准遠距教學計畫，讓學生在教室整修期間學習不中斷，本學年進度也不會受到影響。蘭伯頓中學的學生則可回到教學大樓取回自己的裝置，同時校方也會發放裝置給新學生並協助家中沒有網路的學生持續學習。莫瑞說，「情況還在發展中，非常感激大家耐心及理解我們正想辦法解決這個突發情況。」

蘭伯頓中學因教室發現黴菌，不得不改為遠距教學，以進行教室整建，時間可能長達兩周。...
蘭伯頓中學因教室發現黴菌，不得不改為遠距教學，以進行教室整建，時間可能長達兩周。(Lumberton Middle School官方臉書)

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