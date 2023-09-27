我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：恒大創辦人許家印 遭中國警方上銬帶走

全美最貴 華府托兒費年逾2.4萬 比公立大學學費還貴

費城卓大公衛學院 倡導健康乃基本人權

編譯俞仲慈／綜合報導

賓州費城卓克索大學(Drexel University)多恩西夫(Dornsife)公衛學院日前舉行開學典禮，院方首次向新生倡導「健康乃基本人權」(health as a human right)的宗旨，而且每人獲得一枚印有「公衛」和「人權」的徽章，未來以維護人類健康為己任。

公衛學院臨時院長洛瓦西(Gina Lovasi)向188名新生表示：「環顧周圍發現世界正在改變，我們已不再滿足於從事長久以來的工作，我們要拒絕接受不符人權和人類尊嚴的條件。」

賓州德拉瓦郡(Delaware County)首任公衛主管里昂(Melissa Lyon)致詞時也表示，將致力推動公衛資料透明化並即時對外公布：「大家向我們提供數據，我們也會向大家公布。」並強調建立社會大眾對公衛研究的信任感至關重要，她表示：「因應疫情採取的措施以及疫情政治化，大幅削減公眾對公衛和科學的信任，因此仍有許多工作有待完成。」

來自費城的法藍朋(Patricia Frimpong)因為對社區健康、預防和流行病學很有興趣，因此決定投入公衛領域，她表示：「來這裡學習，真的很有意義，因為可以幫助費城整個社區。」

另外來自剛果共和國(Republic of the Congo)首都布拉薩(Brazzaville)的蘇薩(Eudes Soussa)在流行病學研究所就讀，他希望學成返國後，致力改善祖國的公衛設施，並坦承：「我們沒有很多經費可用於醫療保健。」同時強調：「公眾健康有時直到住院後才會被重視，但我希望能夠在大家住院前，及時改善他們的生活。」

洛瓦西在典禮結束後表示：「我從學生那裡獲知的多數想法，吸引他們入學的原因，就是為了解決醫療不均的問題。」

費城 疫情 賓州

上一則

177名伊州府雇員 涉詐取工資保護計畫金恐被訴

下一則

羅文大學「Uwill」平台 24小時照護學生心理健康

延伸閱讀

展示遺骸道德嗎？費城馬特博物館拋「死後」疑問

展示遺骸道德嗎？費城馬特博物館拋「死後」疑問
費城安良工商會中秋聯歡會

費城安良工商會中秋聯歡會
持槍在費城劫國會眾議員車 德拉瓦男判刑7年半

持槍在費城劫國會眾議員車 德拉瓦男判刑7年半
要求加薪 費城學區餐廳員工投票罷工

要求加薪 費城學區餐廳員工投票罷工

熱門新聞

羅隆(Alberto Rolon，右)、巴托洛梅(Zoraida Bartolomei，左)跟兩個兒子，不幸均遭槍殺。(巴托洛梅家人提供)

芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡

2023-09-20 19:55
聯邦貿易委員會的Do Not Call Registry網站。（取自donotcall.gov）

「喂，聽得到嗎？」電話詐騙已簡單到要你回答Yes或No 　

2023-09-19 20:25
德州華裔兒童遭鄰居毆打，生命垂危。（GoFundMe網頁）

德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危

2023-09-20 20:47
德州產業稅減稅法案，多數屋主將獲益。（德州住房廳臉書）

這下子搬到德州的人更多了 這些屋主學區稅降到0

2023-09-20 22:48
佛州一隻4公尺長的巨大短吻鱷叼著人類女性的下半身，死者身分也已獲得證實，是一位住在附近營地的41歲女遊民。圖為示意圖，非當事鱷魚。（路透）

佛州巨鱷嘴銜人類下半身 死者證實為女遊民

2023-09-24 22:22
杜克大學名列2024年全美最佳大學第七名。(記者王明心／攝影)

全美最佳大學 北卡杜克排第7

2023-09-20 02:00

超人氣

更多 >
金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子

金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子
亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議

亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議
態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要

態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要
紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高

紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高
未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家

未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家