費城卓大公衛學院 倡導健康乃基本人權

賓州費城 卓克索大學(Drexel University)多恩西夫(Dornsife)公衛學院日前舉行開學典禮，院方首次向新生倡導「健康乃基本人權」(health as a human right)的宗旨，而且每人獲得一枚印有「公衛」和「人權」的徽章，未來以維護人類健康為己任。

公衛學院臨時院長洛瓦西(Gina Lovasi)向188名新生表示：「環顧周圍發現世界正在改變，我們已不再滿足於從事長久以來的工作，我們要拒絕接受不符人權和人類尊嚴的條件。」

賓州德拉瓦郡(Delaware County)首任公衛主管里昂(Melissa Lyon)致詞時也表示，將致力推動公衛資料透明化並即時對外公布：「大家向我們提供數據，我們也會向大家公布。」並強調建立社會大眾對公衛研究的信任感至關重要，她表示：「因應疫情 採取的措施以及疫情政治化，大幅削減公眾對公衛和科學的信任，因此仍有許多工作有待完成。」

來自費城的法藍朋(Patricia Frimpong)因為對社區健康、預防和流行病學很有興趣，因此決定投入公衛領域，她表示：「來這裡學習，真的很有意義，因為可以幫助費城整個社區。」

另外來自剛果共和國(Republic of the Congo)首都布拉薩(Brazzaville)的蘇薩(Eudes Soussa)在流行病學研究所就讀，他希望學成返國後，致力改善祖國的公衛設施，並坦承：「我們沒有很多經費可用於醫療保健。」同時強調：「公眾健康有時直到住院後才會被重視，但我希望能夠在大家住院前，及時改善他們的生活。」

洛瓦西在典禮結束後表示：「我從學生那裡獲知的多數想法，吸引他們入學的原因，就是為了解決醫療不均的問題。」