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性侵未成年少女 新州名廚被捕

編譯徐薏茹／綜合報導
新澤西州實境秀名廚耶胡迪爾。(取自The Humble Toast官方臉書)
新澤西州實境秀名廚耶胡迪爾。(取自The Humble Toast官方臉書)

一名涉嫌性侵未成年女性而遭起訴的新澤西州廚師，日前企圖從紐約甘迺迪機場出境時遭到逮捕。目前全案正由新州尤寧郡(Union County)檢察官辦公室偵辦。

來自新澤西州博根郡(Bergen County)的真人實境秀名廚，41歲的耶胡迪爾(Shalom "Sal" Yehudiel)先前曾被控一級性侵與三級危害兒童安全罪，於一個月前被捕，後因缺乏證據而獲釋。

耶胡迪爾因為曾上過美食頻道Food Network節目「真人秀：廚藝大戰」(Chopped)，而名噪一時。

據檢察官辦公室的消息來源，受害人指稱她16歲時在耶胡迪爾位於提內克(Teaneck)的餐廳內遭到性侵。

耶胡迪爾於去年3月遭到博根郡檢察官辦公室起訴，但聯邦調查局在審判時未能提交辯護律師認為可以證明被告清白的監視器影像，全案於8月7日被法官駁回。

該案被駁回後，隨即又有不同被害人出面指控稱，於2016和2017年時，遭到耶胡迪爾性侵，當時被害人年僅14、15歲。為迴避利益衝突，新案交由尤寧郡檢察官辦公室處理。該單位對耶胡迪爾控以二級性侵與三級危害兒童安全罪名。

值此同時，耶胡迪爾在甘迺迪國際機場登機時遭到逮捕。耶胡迪爾的律師表示這些指控沒有根據，並稱尤寧郡的起訴是濫用程序。

據NJ.com報導，耶胡迪爾被羈押在紐約市警局拘留所等候被引渡回新州時，曾遭其他犯人襲擊，導致手臂無法舉起和吐血。

耶胡迪爾在提內克曾擁有兩家餐廳，猶太熟食店The Humble Toast和義式餐廳La Cucina Di Nava；2022年因性侵案遭起訴後，耶胡迪爾將餐廳脫手轉賣給他人經營。但兩家餐廳仍以耶胡迪爾作為號召。

性侵 新澤西州 新州

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