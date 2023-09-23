新州戴普福特學區 不再限制欠費生用餐

新澤西州戴普福特學區當局日前宣布，學生如果積欠餐費，就只能吃起司或花生醬三明治等基本餐點。這項政策引發眾怒，因此在實施一周後即宣布廢止。(美聯社)

新澤西州 戴普福特(Deptford)學區 當局日前宣布，學生如果積欠餐費，就只能吃起司或花生醬三明治等基本餐點。這項政策引發眾怒，因此在實施一周後即宣布廢止。

督學卡諾斯(Kevin Kanauss)發函通知所有家長，表示經與新州農業廳討論後，即日起停止這項政策，「全部學生，不論餐費繳清與否，都可享用學校提供的早餐和午餐。」

9月13日，卡諾斯通知家長，因為太多學生積欠餐費，學校累積龐大債務，不得已才修改現行供餐辦法。修改後，欠費的托兒所和幼稚園兒童只能獲得學校供應的早餐和「有限的午餐」；一到五年級學生只能吃「有限的午餐」，不得吃早餐；六年級以上早午餐皆不提供。該通知說，欠費超過50元的同學，只能享用「有限」的早餐和午餐。家長並會收到「有限餐」的餐費繳納通知，如果繼續不繳，將轉由討債公司索討。

此一政策立即引起家長強烈反彈，批評意見發表在社群媒體 上。州長墨菲辦公室很快就做出反應。發言人皮斯(Christi Peace)說，州政府正在設法解決這項問題。

皮斯說，戴普福特學區的欠費限餐政策違反本州「學生免於挨餓權利法」及「勞工階級家庭法」。「州長和州政府不會容忍排斥且傷害新澤西學生的政策，有些學生家裡已經三餐不繼了，更不該受此政策之害。」

根據率先披露此事的詢問人報，783名學生的家長今年總共積欠了6萬8000元，學區決定自本學期起，採取「限餐」或「停止供餐」政策。小學午餐一份收費3.25元，初中3.5元，高中3.75元。該學區有4100名學生，其中25%家境窮困。

2019年，坎登郡櫻桃山學區也曾對欠費學生只提供鮪魚三明治，遭批評後恢復供應熱餐。