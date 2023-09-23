大學主修工程 新州收入最高 年薪中位數12.1萬元

普林斯頓大學校園內的莘莘學子，每個都是一時俊彥，但畢業之後的收入可能大不相同。據美國人口普查局統計，新澤西州收入最高的大學主修科系是工程學位，年收入平均為12萬1000元。(路透)

據美國人口普查 局(the U.S. Census Bureau)，新澤西州收入最高的大學主修科系是工程學位，年收入平均為12萬1000元，比其他學士學位的平均收入，高出近3萬5000元。

根據人口普查局，新州 中位數所得第二高科系的是電腦、數學和統計學，平均年收入為11萬0258元；第三名則是商業科系，平均所得為9萬4188元；排名第四的為生物、農業與環境科學，平均為9萬3125元。

位在薪資表另一端，中位數所得最低的是主修視覺和表演藝術(Visual and Performing Arts)的學生，平均年所得為6萬7443元；主修教育 者排名倒數第二，平均收入為6萬8174元；心理學倒數第三，平均收入為6萬9582元。

此數據是人口普查局最近發布的2022年美國社區調查之中一部分；人口普查局針對25歲至64歲之間，16種不同學士學位的中位數所得進行調查。

多數大學學士學位，在新州都能比鄰州賺得更多；所有16個主修科系的中位數所得，在新州都高於賓州；只有心理學、物理學和相關科學主修，在德拉瓦州賺得比較多；主修教育、心理、人文和歷史、文學與語言科系，則是在紐約收入較高。

而以全國角度來看，工程仍是收入最高的大學學位，中位數所得為10萬6736元；視覺和表演藝術以及教育則是全國薪資最低的工作。