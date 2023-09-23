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匹茲堡中華文化節 享美食 賞歌舞

記者張瓊月／賓州匹茲堡報導
匹茲堡市長蓋尼(中)頒發「總統義工獎」給大會主席梁曄與焦德泉等人。(記者張瓊月／攝影)
匹茲堡市長蓋尼(中)頒發「總統義工獎」給大會主席梁曄與焦德泉等人。(記者張瓊月／攝影)

匹茲堡中華文化中心(PCCC)9月16日在市郊的美隆公園(Mellon Park)舉辦第八屆文化節，與會嘉賓在現場品嘗中華美食，體驗中華文化。

文化節在「捲龍中國武術舘」的舞獅中熱鬧拉開序幕。匹茲堡市長蓋尼 (Ed Gainey )在開幕典禮致詞中表示，中華文化中心舉辦的第八屆文化節是匹茲堡華僑最大規模的文化活動，他同時向大會主席梁曄與焦德泉頒發「總統義工獎」。

其他節目還包括舞蹈「幸福贊歌」、獨唱「思戀」、「仲夏吟扇舞」、匹茲堡文化中心藝術合唱團的「外婆的澎湖灣」、舞蹈「紅燈籠」「爵士舞」、昆曲「牡丹亭」、印度舞「Radha」、旗袍秀「夢裡水鄉」與「東方神韻」、弦樂「鄉間的小路」、少兒合唱「萱草花」、「親愛的旅人」、雙贏舞獅隊的「中華功夫秀」、古箏獨奏「青花瓷」、琵琶獨奏「彝族舞曲」、歌舞「卓瑪」、京劇「太眞外傳」與「紅燈記」等。

「幸福贊歌」舞蹈。(記者張瓊月／攝影)
「幸福贊歌」舞蹈。(記者張瓊月／攝影)

壓軸節目更有匹茲堡華人社區優秀的文藝社團詩文比賽，成人古典組「海棠仙」優獎得主周培伊、李惠文，青少年組獲獎者為董孺湛、唐艶怡。另外有遠道而來的專業老師、西維吉尼亞州(West Virginia)華人社團以及印度等其他族裔的各種歌舞的精采演出。最後匹茲堡華人藝術團由張小瑩領銜大合唱「明天會更好」，文化節圓滿閉幕。

卡內基梅隆大學中國留學生董榮添當「贈果樹」的義工。(記者張瓊月／攝影)
卡內基梅隆大學中國留學生董榮添當「贈果樹」的義工。(記者張瓊月／攝影)

此外，文化節現場美食齊聚，尤其是牛、羊、豬肉串，每串3元物美價廉又是現場燒烤，華洋來賓大排長龍。老四川餐廳的美食也是人潮擁擠，波覇奶茶幾乎是公認的最佳飲料。民眾一邊吃同時又欣賞各種歌舞表演。

本次文化節贊助方除UPMC、AARP、匹茲堡中文學校等外，今年最特別的是卡內基梅隆大學的中國留學生推薦來賓認領價值40元的果樹拿回家種植，綠化市區生活環境。

遠道來促進中美友誼的Sue Faith。(記者張瓊月／攝影)
遠道來促進中美友誼的Sue Faith。(記者張瓊月／攝影)

華人 西維吉尼亞州 印度

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