新州國會議員籲普林斯頓大學禁用反猶太教科書 遭拒

普林斯頓大學因課程中出現一本被認為是具有反猶太主義的教科書，遭到外界批評。(美聯社)

普林斯頓大學因課程中出現一本被認為是具有反猶太 主義的教科書，遭到外界批評並掀起一股反對聲浪，新澤西州的民主黨聯邦眾議員高特海默(Josh Gottheimer)呼籲學校不要在課堂上教授這本書，但普林斯頓大學因捍衛學術自由理由已拒絕。

這本具爭議的書籍為新州羅格斯大學教授普爾(Jasbir Puar)所撰寫的「The Right to Maim: Debility, Capacity, Disability」。這本書出現在「治愈人文學科-來自南半球的非殖民化創傷研究」這門課的課程大綱中。

高特海默表示，普爾的作品以虐待猶太人的內容而聞名，普林斯頓大學不應該允許像普爾這類作者的作品出現在學校認可的閱讀書籍中。

高特海默本身就是猶太人，他認為普林斯頓大學提供教授們一個可以不當參與政治活動的機會，等於完全不顧猶太學生的安全。作者普爾曾聲稱曾被以色列軍方曾挖掘巴勒斯坦 兒童的屍體以進行器官科學研究，並指加沙的最近衝突是由器官採集引起的。

他說，這本於2017年出版的書籍，有不實的惡意指控內容，課程有意煽動暴力，也暗示對猶太人仇恨的容忍，學校必須保護所有學生。

普林斯頓大學校長艾斯格魯伯表示，應透過多元方式促進包容，而非透過審查言論和課程內容來實現。(美聯社)

對此，普林斯頓大學校長艾斯格魯伯(Christopher Eisgruber)表示，學校一向致力於確保猶太學生可以在這裡成長，而他自己是學校的第二位猶太校長，他的父親就是遭大屠殺的難民。

艾斯格魯伯表示，普林斯頓重視言論自由和學術自由，儘管有人試圖在言論自由和平等之間製造隔閡，但來自各背景的人皆應受到尊重並自由觀點，才是大學的使命。

高特海默被視為2025年州長選舉的候選人，他也曾批評賓州 大學舉辦的巴勒斯坦節上邀有反猶太主義的爭議性人物來演講，也遭賓州大學回覆該活動並非由大學贊助。