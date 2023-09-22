我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登又出醜…差點撞倒巴西國旗 還沒跟魯拉握手就離場

南加華人超幸運 1周2中勁球3獎

進白宮遭拒 新州1市長與11位穆斯林告司法部、FBI

編譯黃祖綺／綜合報導
新州展望公園市市長凱儒拉宣布提出集體訴訟，要求聯邦調查局停止使用一份包含150萬人姓名的「監控名單」。(取材自臉書)
新州展望公園市市長凱儒拉宣布提出集體訴訟，要求聯邦調查局停止使用一份包含150萬人姓名的「監控名單」。(取材自臉書)

新澤西州展望公園市(Prospect Park)市長凱儒拉(Mohamed Khairullah)和其他11名穆斯林對司法部、聯邦調查局(FBI)和其他安全機構提起訴訟，原因是凱儒拉曾在今年5月受邀出席至白宮參加象徵齋戒月結束的開齋節(Eid al-Fitr)慶祝活動時，因他的名字被列在一份「監控名單」上，特勤局因此將他拒於門外。

凱儒拉與美國伊斯蘭關係委員會(CAIR)的三個州分會的成員提出集體訴訟，要求FBI停止再使用一份包含150萬人姓名的「監控名單」，而司法部長加蘭德(Merrick Garland)和FBI局長雷伊(Christopher Wray)等人都被列為被告。

凱儒拉於1991年從敘利亞移民到美國，於2000年成為美國公民，曾五次當選為展望公園市長；但凱儒拉經常在機場遭受審訊，在2019年發現自己在FBI的「監控名單」上。

凱儒拉表示，他的名字讓他變成了嫌疑犯，他和其他穆斯林都受到「二等公民」對待，政府被剝奪了他們的權利。

這份包含150萬人的聯邦監控名單是在2003年建置，於2019年被CommuteAir航空公司不小心意外公開，其中98%是穆斯林，美國伊斯蘭關係委員會在此之前就曾提出訴訟，試圖終止這一監視名單。

美國伊斯蘭關係委員會表示，美國內外各地的警察機構都可以有這份監控名單，因為其中名字很普遍， 所以經常有穆斯林遭受無端的懷疑和審問，就連私人企業也可以看得到這份監控名單，政府和私人企業將之作為篩選工具，是違反憲法權利。

自柯林頓總統政府以來，白宮每年都會舉行開齋節活動。凱儒拉是民主黨員，也是新州州長墨菲的好友，他雖表示收到白宮活動邀請，卻不得其門而入，特勤局證實凱儒拉被拒絕入內，但沒有給出原因。

FBI 白宮 司法部

上一則

新州「花小嬌」邀您共度中秋 進店就有禮品送

下一則

環球第一銀行服務周到

延伸閱讀

澤倫斯基白宮會拜登後 國務院宣布再援烏3.25億元

澤倫斯基白宮會拜登後 國務院宣布再援烏3.25億元
駐日大使屢批習 怕傷美中關係…白宮官員要伊曼紐住嘴

駐日大使屢批習 怕傷美中關係…白宮官員要伊曼紐住嘴
白宮官方X帳號也會發迷因了？諷刺這議員不留情面

白宮官方X帳號也會發迷因了？諷刺這議員不留情面
杭特案聽證 加蘭德：我不是總統律師 也不是國會檢察官

杭特案聽證 加蘭德：我不是總統律師 也不是國會檢察官

熱門新聞

羅隆(Alberto Rolon，右)、巴托洛梅(Zoraida Bartolomei，左)跟兩個兒子，不幸均遭槍殺。(巴托洛梅家人提供)

芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡

2023-09-20 19:55
聯邦貿易委員會的Do Not Call Registry網站。（取自donotcall.gov）

「喂，聽得到嗎？」電話詐騙已簡單到要你回答Yes或No 　

2023-09-19 20:25
德州華裔兒童遭鄰居毆打，生命垂危。（GoFundMe網頁）

德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危

2023-09-20 20:47
網路購物應用程式TEMU從去年夏天推出以來，該局接獲的投訴與擔憂與日俱增，尤其該app會收集消費者大量信息，網路安全專業人士懷疑該項應用程式，可能繞過手機安全設置去監視其他應用程式，甚至更改設置。(Getty Images)

美版拼多多低價誘人 恐洩個資…TEMU遭投訴900宗

2023-09-14 11:42
德州產業稅減稅法案，多數屋主將獲益。（德州住房廳臉書）

這下子搬到德州的人更多了 這些屋主學區稅降到0

2023-09-20 22:48
喬治亞理工學院(Georgia Tech)名列為2024年全美排名第三的公立大學。(該校臉書)

全美最佳公立大學 喬治亞理工高居第三

2023-09-15 02:14

超人氣

更多 >
影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證

影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證
紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌
中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年

中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年
南加405號公路清晨堵成光河 原因是...

南加405號公路清晨堵成光河 原因是...