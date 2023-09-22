進白宮遭拒 新州1市長與11位穆斯林告司法部、FBI

新州展望公園市市長凱儒拉宣布提出集體訴訟，要求聯邦調查局停止使用一份包含150萬人姓名的「監控名單」。(取材自臉書)

新澤西州展望公園市(Prospect Park)市長凱儒拉(Mohamed Khairullah)和其他11名穆斯林對司法部 、聯邦調查局(FBI )和其他安全機構提起訴訟，原因是凱儒拉曾在今年5月受邀出席至白宮 參加象徵齋戒月結束的開齋節(Eid al-Fitr)慶祝活動時，因他的名字被列在一份「監控名單」上，特勤局因此將他拒於門外。

凱儒拉與美國伊斯蘭關係委員會(CAIR)的三個州分會的成員提出集體訴訟，要求FBI停止再使用一份包含150萬人姓名的「監控名單」，而司法部長加蘭德(Merrick Garland)和FBI局長雷伊(Christopher Wray)等人都被列為被告。

凱儒拉於1991年從敘利亞移民到美國，於2000年成為美國公民，曾五次當選為展望公園市長；但凱儒拉經常在機場遭受審訊，在2019年發現自己在FBI的「監控名單」上。

凱儒拉表示，他的名字讓他變成了嫌疑犯，他和其他穆斯林都受到「二等公民」對待，政府被剝奪了他們的權利。

這份包含150萬人的聯邦監控名單是在2003年建置，於2019年被CommuteAir航空公司不小心意外公開，其中98%是穆斯林，美國伊斯蘭關係委員會在此之前就曾提出訴訟，試圖終止這一監視名單。

美國伊斯蘭關係委員會表示，美國內外各地的警察機構都可以有這份監控名單，因為其中名字很普遍， 所以經常有穆斯林遭受無端的懷疑和審問，就連私人企業也可以看得到這份監控名單，政府和私人企業將之作為篩選工具，是違反憲法權利。

自柯林頓總統政府以來，白宮每年都會舉行開齋節活動。凱儒拉是民主黨員，也是新州州長墨菲的好友，他雖表示收到白宮活動邀請，卻不得其門而入，特勤局證實凱儒拉被拒絕入內，但沒有給出原因。