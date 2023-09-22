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北新中文學校文化夏令營結業 成果豐碩

記者孫影真／新澤西州報導
北新中文學校文化夏令營團體照。(主辦單位提供)
北新中文學校文化夏令營團體照。(主辦單位提供)

北新中文學校文化夏令營日前在帕西伯尼市(Parsippany)的主恩堂舉辦，巡迴老師與本地老師通力合作傳授技藝，並舉行成果展與結業茶會，邀請當地貴賓、家長一起觀賞學員展現一周來的學習成果，家長感謝老師耐心的教學，特地自製果凍邀請師生品嘗。

高年級表演鐵扇旗舞。(記者孫影真／攝影)
高年級表演鐵扇旗舞。(記者孫影真／攝影)

這是夏令營疫情後首次重啟。僑委會選派的民俗舞蹈老師林慧君與民俗體育老師陳怡彣，全力與中文學校的幹事配合，結合當地培訓的國畫老師陶立筠，手工藝老師董瑪利與空手道教練王啟蒙通力合作，讓當地僑民子女得以在暑假的最後一周，沉浸在中華文化的學習環境中。

北新中文學校文化夏令營校長羅俊鉞(右一)頒發感謝狀給授課老師，左起：王啟蒙、董瑪...
北新中文學校文化夏令營校長羅俊鉞(右一)頒發感謝狀給授課老師，左起：王啟蒙、董瑪利、陶立筠、陳怡彣、林慧君。(記者孫影真／攝影)

成果展當天，當地僑領林潔輝、嚴欣愷、新州北部美華聯誼會會長孫影真、理事長楊金洲等人蒞臨觀賞。營長北新中文學校校長羅俊鉞頒發感謝狀給林慧君、陳怡彣、陶立筠、王啟蒙、董瑪利與三名導師，所有的助教得到義工時數證明。

空手道課程很受學生喜愛。(記者孫影真／攝影)
空手道課程很受學生喜愛。(記者孫影真／攝影)

學員動態展現一周來所學的民俗舞蹈「新年樂」、「傘舞」、與「彩巾飛絮」；扯鈴「快樂小精『鈴』」、「八面鈴攏」、「『繩』乎奇技」。助教也特別表演他們自排的扯鈴「織智韻創」 和舞蹈「功夫舞」。靜態展示則有學員的藝術繪畫、美勞作品。

陶立筠表示，為了讓僑民子女對傳統國畫產生好奇與嘗試的心態，她特地採用不同的途徑與材料，讓學員以不同的角度來體驗國畫美感。董瑪利蒐集寶特瓶蓋，讓學員製作中國象棋，用以學習基本的棋步。年級很小的學員鄭喬文平日在家與父親弈棋，在課堂休息時間更興奮的與朋友切磋棋藝。

林慧君在夏令營期間與久違的親人會面；陳怡彣在夏令營中，與其他師友一起慶生，她們感謝當地僑領的熱烈接待。當忙碌而興奮的一周結束時，大家依依不捨，期待明年能再相會，重聚在中華文化的薰陶中。

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