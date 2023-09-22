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賓州一農場遭破壞 數千隻貂逃脫 恐攻擊小型寵物

編譯黃祖綺／綜合報導
賓州洛克菲勒鎮一處農場日前遭人闖入並破壞圍欄，造成農場內數千隻貂逃脫。(路透)
賓州洛克菲勒鎮一處農場日前遭人闖入並破壞圍欄，造成農場內數千隻貂逃脫。(路透)

賓州一處農場遭人闖入並惡意破壞圍欄，造成農場內數千隻的貂逃脫。

賓州警方表示，洛克菲勒鎮(Rockefeller Township)的一個貂農場日前遭到一名或多名嫌犯闖入，並在圍繞農場的圍欄上剪了孔；嫌疑犯還從圍欄內釋放約6000至8000隻貂。這個農場距離艾倫鎮(Allentown)約85哩。

警方表示，目前許多相關機構和農場工作人員都在正在努力找回逃脫圍欄的貂。

賓州狩獵監督官沃克曼(Mike Workman)建議居民應避免接近這些逃脫的貂，因這些小動物們其實體型雖小，但其實是非常高效的掠食者，不但可能會咬人，也可能對居民造成傷害，他建議民眾若看到，請盡量遠離牠們，不要碰它，也不要試圖捕捉牠，以確保自身安全。

貂是一種半水生的黃鼠狼科動物，通常居住在湖泊、溪流和河流的邊緣區域，夜間和清晨是牠們最活躍的時間，但有時也在白天出沒。

狩獵監督官表示，這些動物相當靈活而且兇猛，習慣透過咬住目標獵物的後腦勺，給予致命一擊來殺死獵物。貂也很聰明，通常會捕食較容易捉到或容易找到的獵物，因此，這些逃脫的貂可能會對諾瑟蘭伯蘭郡一帶的小型寵物造成威脅。

專家建議，在帶寵物出門時，千萬不要讓寵物處於無人看管的狀態，貂可能因其追不上大型犬，但這不代表大狗就不會被貂的攻擊性傷害，最需要留意的是小貓，可能較容易受到威脅和傷害。

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