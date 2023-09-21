賓州拘留中心暴動 9少年越獄被逮

賓州 警方表示，賓州拘留中心17日晚間發生暴動，九名趁亂逃離的青少年，已經全數被抓回。

根據警方在原名為推特的X貼文，17日晚間8時左右，這九名青少年成功逃離名為阿布拉克薩斯學院(Abraxas Academy)的青少年拘留中心；該設施位於費城 西北方約50哩處的摩根鎮(Morgantown)。

卡爾納文鎮(Caernarvon Township)警察局表示，這起越獄事件是在拘留中心爆發「暴動」之後發生的；當局指出，州警和當地警方在暴動發生後隨即做出反應，重新奪回並掌控拘留中心；但有少數青少年犯，已經趁著暴動越獄。

州警表示，在18日早上約5時45分時，於拘留所約5哩里處的橡樹林路(Oak Grove Road)找到四名青少年，另外五人也在隨後不久被找到。

警方沒有提供逃獄青少年的年齡，但根據阿布拉克薩斯青少年與家庭服務(Abraxas Youth & Family Services)官網，阿布拉克薩斯學院是專為「九年級或以上，14歲至18歲的行為不良青少年」提供專門照顧的設施。

根據該網站：「學院治療對象是有多次安置、嚴重指控和問題行為，且持續表現出犯罪行為的青少年；被安置到學院的青少年，通常是有慣性犯罪或性犯罪的歷史。」

該設施位於南考文垂鎮(South Coventry Township)西方約15哩處，巴西 籍殺人犯卡瓦坎特(Danelo Cavalcante)日前越獄逃亡近兩周後，就是於13日在南考文垂被逮捕歸案。