全美台聯會年會 高呼侯友宜當選

全美台灣同鄉聯誼會年會會長交接。(圖：主辦單位提供)

全美台灣同鄉聯誼會第45屆年會日前在新澤西州 紐瓦克機場萬豪酒店(Marriott Hotel at Newark Airport)舉行，開幕當晚「寶島之夜」晚宴迎來中華民國國民黨 總統參選人侯友宜 ，500名來賓高呼「侯友宜凍蒜(當選)」，氣氛熱烈。

一連三日的年會以「和諧聯誼大團結，愛家愛國愛世界」為主題，舉辦多場活動，包括彭文正座談會、開幕式、專題演講、鄉情座談、和「寶島之夜」晚宴，與僑胞互動聯誼。首先舉行彭文正座談會，主講「論文門攤牌，大選核爆彈」，全程錄影可上網：https://www.youtube.com/watch?v=6ok15GfwWDw。

第二天的開幕式中，各分會排隊入場、有擂鼓隊、三太子、舞獅、舞龍、儀隊表演等節目，會長徐曙明致歡迎詞。下午召開兩場專題演講，邀請黃介正主講「台海和平，家鄉安全」，與侯漢廷主講「如果民進黨繼續執政」，並且舉行兩場鄉情座談「政黨輪替，再造中華」，與「團結僑社，復興中華」。

年會同時舉辦全美兒童繪畫比賽頒獎典禮，邀請畫家徐久芳評審，選出優勝與佳作，在現場展示。

「寶島之夜」晚宴，為國民黨總統參選人侯友宜造勢，侯友宜在現場專題演講20分鐘，現場氣氛亢奮，全場多次歡呼「當選」；他表示，此次訪美主要是聆聽僑胞的聲音，感謝僑胞的支持，他將負起團結所有的力量的責任；他也呼籲全民團結，贏得勝利。

年會籌備會主委黃秀梅表示，侯友宜是台聯會自1978年以來第一位參加年會的總統參選人，希望明年將侯友宜送進總統府。