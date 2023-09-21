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涉國會暴亂 賓州男服刑卻未公開

編譯潘勛／綜合報導
賓州37歲男子拉札爾在國會暴亂案被定罪，並已服完刑期出獄，但在法院檔案中，卻沒有公開的定罪或量刑紀錄。(美聯社)
賓州37歲男子拉札爾在國會暴亂案被定罪，並已服完刑期出獄，但在法院檔案中，卻沒有公開的定罪或量刑紀錄。(美聯社)

美聯社報導，2021年1月6日國會山莊暴亂案，有數百名暴動者被起訴、定罪及量刑，但賓州37歲男子拉札爾(Samuel Lazar)顯然跟他們不一樣，被定罪、量刑、服刑都私下進行，毫無解釋，甚至到他出獄之後，都是如此。

拉札爾2021年7月被捕，遭控罪名是他穿著戰術護具、戴護目鏡，用化學噴劑對付想維護治安、奮力想擊退憤怒的川普支持者的員警們。但是在拉扎爾的法院檔案裡，沒有公開的定罪或量刑紀錄。

獄政局表示，拉扎爾9月中旬服完刑期獲釋，他的罪行是襲警或拒捕；局方表示，拉札爾是在3月17日在華府的聯邦法院被定刑30個月的，但找不到法官審案的公開紀錄；他入獄時間在2021年7月。

拉扎爾案引發疑問已有幾個月，但他被定罪、量刑的細節之前未經報導。

司法部拒絕回答為何本案依然不公開；拉札爾的辯護律師們也拒絕回應；承審法官拒絕因應媒體要求，而公布任何文檔。

國會暴亂案是司法部有史以來最大偵辦行動，拉扎爾案引發偵辦透明度的憂慮。法院聽證、審訊等紀錄，包括量刑及認罪協議，除非有迫不得以的保密需要，不然按理都要公開，供民眾及媒體取閱。

獄政系統發言人表示，拉扎爾7月之間由新州迪克斯堡聯邦懲教所(FCI Fort Dix)移監，改為由獄政局監視下，軟禁在家，或在重返社會訓練所。

拉扎爾妹妹7月在社媒上貼圖顯示，他站在外頭揮舞國旗，圖說寫著「讚美上帝，終於自由了」。

喬治華盛頓大學刑法學教授伊萊爾森(Randall Eliason)表示自己在司法部任內，不記得有任何案件的量刑聽證、宣判，被列為機密；可能出於拉扎爾個人的安全考量，或者，他在某方面與檢方合作，而他不想讓被自己告發的人知道。

司法部 賓州 華府

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