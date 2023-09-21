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賓州眾議員補選 民主黨鮑爾獲勝 或10月初上任

編譯俞仲慈／綜合報導
賓州州眾議會21選區19日舉行補選，由民主黨籍前國會助理鮑爾勝選。(美聯社)
賓州州眾議會21選區19日舉行補選，由民主黨籍前國會助理鮑爾勝選。(美聯社)

賓州州眾議會21選區19日舉行補選，由民主黨籍前國會助理鮑爾(Lindsay Powell)勝選，使得民主黨保住在州眾議會席次比共和黨多一席次的地位，不過州參議會仍以共和黨居多數，參眾兩會分裂，也讓賓州預算審查陷入僵局。

據美聯社報導，民主黨在州眾議會有102比101的優勢，但是共和黨則在州參議會以28比22居多數，由於賓州參眾議會分裂，兩黨陷入長達兩個月的預算審查僵局。

同時民主黨推動LGBTQ+族群保護以及擴大槍枝管制等優先政策，可能遭共和黨杯葛，共和黨也無法在學券制(school vouchers)爭議上輕鬆過關，兩黨最近為了包括學券制在內的教育經費爭吵不休。

現年32歲的鮑爾勝選後，接受媒體採訪表示：「我非常感激，因為身為一名終身公務員，(當選)是我一生最高榮譽，很高興能夠代表選民並為他們服務。」

鮑爾表示上任後，將以解決居民住房問題為優先考量，因為許多人受困於生活成本攀升，付不起房租而流離失所；還有老人也希望繼續住在老家，因此鮑爾視住房危機為嚴重的社會問題。

據了解，鮑爾之前擔任聯邦參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)和聯邦眾院少數黨領袖傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)的國會助理；她在參選前是匹茲堡新創顧問公司Innovate PGH勞動力戰略總監。

鮑爾此次代表民主黨參選州眾議員，並在民主黨支持者居多數的選區，擊敗共和黨候選人奧滕雷斯(Erin Connolly Autenreith)，將接替前州眾議員莎拉‧英那摩拉托(Sara Innamorato)留下的席次，後者因為出任阿雷根尼郡(Allegheny County)新職，已於7月辭去州眾議員職務。

根據阿雷根尼郡發言人表示，州眾議會訂於下周開議，並將重新審查延宕已久的州預算案，至於鮑爾可能延至10月初才能上任。

鮑爾 民主黨 共和黨

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