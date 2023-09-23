華人醫療服務部將於10月14日舉辦癌症健康現場活動
華人醫療服務部將在10月14日週六上午11：00在Behind RWJUH Hospital禮堂為大家舉辦癌症健康線下講座，您將有機會與癌症專家、家庭醫生和社工面對面探討癌症支持，分享心路歷程。
本次講座由癌症專科醫師尹芳（Faye Yin, MD, FACP）和家醫科醫師林偉如（Karen W. R. Lin, MD, MS）主講。
尹芳醫師是美國癌症和血液疾病執業醫生，美國臨床腫瘤協會和美國血液協會會員，RWJUH Somerset癌症專科和血液疾病專家。
林偉如醫師是羅格斯醫學院環球醫療副院長，家庭醫學及社區健康系教授，健康家庭及多元文化中心主任。
活動日期：10月14日（星期六）上午11:00 AM，地點：Clinical Academic Building - Behind RWJUH Hospital禮堂，地址：125 Paterson Street, New Brunswick, NJ 08901。
讓我們一起戰勝癌症！共享各種癌症支持資源，幫助建立癌症支持小組，活動免費，但座位有限，敬請報名致電華人醫療服務部：732-923-5057
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