陳哲銘攝影展 新州帕市圖書館登場

陳哲銘(中)回答來賓提問。(記者孫影真／攝影)

陳哲銘個人攝影作品展(Along the Trails by Jamin Chen)目前在新澤西州 帕西波尼市圖書館 展出，並已於日前舉行作品發表會，會上有近60名來賓出席，聆聽陳哲銘專題演講，說明他與攝影的因緣，以及如何利用軟體加強或重疊色調，讓他的攝影作品獨具一格。

陳哲銘伉儷平日帶領一群朋友健走登山，足跡遍及國家公園和世界各地，他結合了攝影與健走兩項愛好，累積數萬張山中小徑的作品。陳哲銘表示，這次展出的七幅作品是一系列廣泛應用照片編輯軟體Photoshop工具的近期作品，主題是山徑沿線的自然景觀，超越常見的寫實照片，以感性和浪漫的觸角加以編輯。

陳哲銘希望展出的作品，不再只是一般的靜態景觀照片，而是能提供觀賞者從截然不同的視角來審視山林美景。因此，每張作品，他都以專業電腦軟體加工，以各種技術，例如強化線條或刻意模糊邊界，調整顏色結構，再以多層次重疊影像，將原本單純的山林攝影照片轉換為極富抽象意境的藝術作品。

來賓蘇斐璋表示，從作品中的軟硬線條、豐富多變的顏色、和多層次景觀中，每個觀賞者對陳哲銘個別的作品都能有自己獨特的體會，夏天的茂密山林不再只有綠色主體，而是色澤飽滿的黃棕紅色塊，或甚至有冬日白雪漫天鋪地的感受。