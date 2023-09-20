「當代樂坊」新州公演 感動千名觀眾

僑務委員會文化訪問團「當代樂坊」新澤西公演大合照。貴賓合影，左起：汪俊延、王金智、陳永豐、劉雯、張俊裕、田詒鴻、Andrew Caggiano、June Witty、孫影真。(記者孫影真／攝影)

中華民國 僑務委員會慶祝112年國慶文化訪問團「當代樂坊」美加巡演，日前抵新澤西州 ，在華倫市(Warren)華強山地區高中表演藝術廳演出，帶給觀眾耳目一新的視聽覺饗宴，團長國策顧問田詒鴻稱讚表演場地設備專業，讓文訪團得以「在這麼好的場地來做這麼精彩的表演」。

「當代樂坊」的節目「讓世界聽見臺灣」在指揮李建興的安排下，配合表演場地的全舞台投影螢幕，表演絢麗多彩，流光四溢，團員們賣力演出，藍裕超嗩吶催情，鄭登富舞蹈功底札實，多次跳躍動作乾淨俐落，賴彥婷的琵琶、古箏、許曉緣的揚琴、李蕎伊的二胡、張嘉晏的大阮、以及黃亞琦、李書儀、林尚萱、戴依伶翩翩起舞，在台上風情萬種，感動近千名觀眾，贏得如雷的掌聲。

田詒鴻感謝所有僑胞對臺灣一向的支持，同時稱讚表演場地，讓團隊得以一展所長，將舞藝、樂藝發揮至極處，帶給新澤西精彩的表演。

駐紐約臺北經濟文化辦事處副處長張俊裕、紐約華僑文教中心主任陳永豐、副主任王鈺淇、僑務委員方秀蓉、蒙特維爾市委June Witty、市警局長Andrew Caggiano、大紐約區台灣大專院校校友聯合會會長林映君、新澤西中文學校協會董事長戴松昌出席。June Witty代表市長頒賀詞，強調新州 北部美華聯誼會與蒙特維爾市數十年的特殊友好關係，同時感謝當代樂坊將演出帶給新州觀眾。

訪演由新州北部美華聯誼會主辦，為使紐約皇后區觀眾也能觀賞到優質節目，聯誼會還安排兩輛巴士，與法拉盛臺灣會館方秀蓉、國際婦女慈善協會會長孫運悌以及大紐約區台灣大專校聯會副會長陳焌合作，接送觀眾至會場。