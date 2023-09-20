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新州聯合市新國中 擬2025年招生827人

編譯徐薏茹／綜合報導

新州聯合市(Union City)開始建造一所新國中，旨在減緩教室過度擁擠的問題。這所州政府資助的新國中位於甘迺迪大道(Kennedy Boulevard)與卑爾根萊恩大道(Bergenline Avenue)之間，預計2025年秋季開放，招收七至九年級生。

學區學監席爾維婭·阿巴托(Silvia Abbato)表示，新國中將能容納900多名學生，吸引其他城市國中的學生，同時作為原本將就讀聯合市高中九年級生的新家。

該學區學生近1萬3000人，建造第三所國中可容納所有七至九年級生。學區目前兩所國中為不同年級的學生服務，愛默生國中(Emerson Middle School)招收六至八年級生，聯合山丘國中(Union Hill Middle School)僅招收七、八年級生。

新建的國中估計耗資9370萬元建造，由學校發展局(SDA)資助，SDA致力改善新州31個城市學區的校園設施，先前稱為艾伯特學區(Abbott districts)。

1998年的艾伯特訴柏克州高等院案(Abbott v. Burke state Supreme Court)裁定州政府需資助收入較低之學區的校園整修與建造計畫，這些學區通常缺乏學生學習的設施。

根據SDA的資訊，新校舍將有六層樓，占地約13萬2000平方呎，最多可容納936名學生，目標是招收827名學生。

待學區第三所國中建成，阿巴托計畫在每個學校打造研究實驗室，擴展以STEM(科學、技術、工程、數學)為主的學程，目前國中學生只能在夏季接觸研究項目。

學區 新州 Boulevard

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