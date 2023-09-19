新冠病例增 新州一醫院恢復口罩令

由於新澤西州新冠肺炎感染病例持續增加，五月岬郡海岬地區醫療中心恢復強制佩戴口罩令。同時新州衛生當局鼓勵所有已接種疫苗超過6個月或以上者，都應接種最新疫苗。(美聯社)

新澤西州新冠肺炎感染病例持續增加，已有至少一家醫院恢復強制佩戴口罩 令。

五月岬郡(Cape May County)海岬地區醫療中心(Cape Regional Medical Center)的發言人施泰格(Susan Staeger)電郵表示，由於感染新冠病毒而住院的患者人數持續增加，以及社區內確診人數也持續上升，因此決定恢復口罩令。

施泰格說，醫院員工即時起必須配戴口罩，患者到醫院求診時也要戴口罩。她指這一切都是為了保護患者、訪客和工作人員免受病毒感染。

自7月下旬以來，新州新冠病例持續增加，截至9月9日全州共有3394起病例，比8月增加超過1600例。不過全州範圍內的住院人數仍保持穩定，截至當天，全州共有60人因感染新冠而住院。

感染人數增加主要由變異病毒引起，為此新州衛生當局鼓勵所有已接種疫苗超過6個月或以上者，都應接種剛於今個星期獲聯邦疾病防治中心(CDC)批准的最新新冠疫苗。

衛生專員巴斯頓(Kaitlan Baston)發聲明說，隨著病例不斷增加，新冠仍然是重要的公共衛生優先處理事項。

他又說，新疫苗提供了更新的保護，而且可在每年接種流感疫苗 的同時接種，衛生部門將繼續與全州的醫療機構合作，確保每個想獲得最新疫苗保護的人，都能夠容易獲得疫苗，特別是弱勢群體以及沒有醫療保險 或保險不足的民眾。

預計本周末開始在部分地區可以接種新疫苗，未來幾星期在全州都可接種。連鎖藥店、聯邦認證合格的醫療中心以及其他醫護院所，都會提供疫苗接種，若要查找接種地點，請登入Vaccines.gov查詢。