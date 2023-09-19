我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州房價創新高 聖馬刁中位數195萬最貴 聖地牙哥破百萬

嫌前車「開太慢」紐約貝賽爆槍擊案 槍手在逃

新冠病例增 新州一醫院恢復口罩令

編譯盧炯燊／綜合報導
由於新澤西州新冠肺炎感染病例持續增加，五月岬郡海岬地區醫療中心恢復強制佩戴口罩令。同時新州衛生當局鼓勵所有已接種疫苗超過6個月或以上者，都應接種最新疫苗。(美聯社)
由於新澤西州新冠肺炎感染病例持續增加，五月岬郡海岬地區醫療中心恢復強制佩戴口罩令。同時新州衛生當局鼓勵所有已接種疫苗超過6個月或以上者，都應接種最新疫苗。(美聯社)

新澤西州新冠肺炎感染病例持續增加，已有至少一家醫院恢復強制佩戴口罩令。

五月岬郡(Cape May County)海岬地區醫療中心(Cape Regional Medical Center)的發言人施泰格(Susan Staeger)電郵表示，由於感染新冠病毒而住院的患者人數持續增加，以及社區內確診人數也持續上升，因此決定恢復口罩令。

施泰格說，醫院員工即時起必須配戴口罩，患者到醫院求診時也要戴口罩。她指這一切都是為了保護患者、訪客和工作人員免受病毒感染。

自7月下旬以來，新州新冠病例持續增加，截至9月9日全州共有3394起病例，比8月增加超過1600例。不過全州範圍內的住院人數仍保持穩定，截至當天，全州共有60人因感染新冠而住院。

感染人數增加主要由變異病毒引起，為此新州衛生當局鼓勵所有已接種疫苗超過6個月或以上者，都應接種剛於今個星期獲聯邦疾病防治中心(CDC)批准的最新新冠疫苗。

衛生專員巴斯頓(Kaitlan Baston)發聲明說，隨著病例不斷增加，新冠仍然是重要的公共衛生優先處理事項。

他又說，新疫苗提供了更新的保護，而且可在每年接種流感疫苗的同時接種，衛生部門將繼續與全州的醫療機構合作，確保每個想獲得最新疫苗保護的人，都能夠容易獲得疫苗，特別是弱勢群體以及沒有醫療保險或保險不足的民眾。

預計本周末開始在部分地區可以接種新疫苗，未來幾星期在全州都可接種。連鎖藥店、聯邦認證合格的醫療中心以及其他醫護院所，都會提供疫苗接種，若要查找接種地點，請登入Vaccines.gov查詢。

流感疫苗 口罩 醫療保險

上一則

亞特蘭大成立侯友宜選總統後援會

下一則

喬州8月失業率 微升至3.3%

延伸閱讀

新版新冠疫苗最早本周交付 金山衛生局籲民眾接種

新版新冠疫苗最早本周交付 金山衛生局籲民眾接種
新冠肺炎流感化 疫苗往後不叫「補強針」了

新冠肺炎流感化 疫苗往後不叫「補強針」了
遏制網路霸凌 新州多校管控手機

遏制網路霸凌 新州多校管控手機
新州「安樂死」僅限州民 鄰州癌末病患控告違憲

新州「安樂死」僅限州民 鄰州癌末病患控告違憲

熱門新聞

網路購物應用程式TEMU從去年夏天推出以來，該局接獲的投訴與擔憂與日俱增，尤其該app會收集消費者大量信息，網路安全專業人士懷疑該項應用程式，可能繞過手機安全設置去監視其他應用程式，甚至更改設置。(Getty Images)

美版拼多多低價誘人 恐洩個資…TEMU遭投訴900宗

2023-09-14 11:42
喬治亞理工學院(Georgia Tech)名列為2024年全美排名第三的公立大學。(該校臉書)

全美最佳公立大學 喬治亞理工高居第三

2023-09-15 02:14
18歲的搶劫慣犯，兩周前在華埠劫車(右圖)因受害華人拒絕指認而被釋放，14日他(左圖)又回到華埠搶劫另一名華男。(華埠治安互助隊提供)

吃定華人怕事 受害華男拒指認 搶嫌獲釋又回華埠行搶

2023-09-14 15:20
芝市將免費替市民接種新版新冠補強疫苗。(本報檔案照片)

8成美國人2年未打新冠疫苗 醫：應考慮接種最新補強針

2023-09-12 10:17
若殭屍入侵，休士頓可能是最佳的藏身地點。(Getty Images)

殭屍若入侵 休士頓成最佳避難城

2023-09-16 02:12
華爾街日報2024年最佳大專院校排名，德州只有德州農工大學與萊斯大學擠進前百大，圖為德州農工大學校園一景。（取自德州農工大學網站）

華爾街日報全美大學百強 德州僅兩校上榜

2023-09-10 02:15

超人氣

更多 >
專家警告 勿用醋和小蘇打疏通阻塞水管

專家警告 勿用醋和小蘇打疏通阻塞水管
歐洲貴？這4國生活費不到美國的一半

歐洲貴？這4國生活費不到美國的一半
退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了

退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了
搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」

搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」
美新排名指標40年最大改變 這些公立大學飛升50名

美新排名指標40年最大改變 這些公立大學飛升50名