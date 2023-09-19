女童失蹤4年 新州檢方模擬9歲長相籲協尋

新州坎伯蘭郡檢察官辦公室發布失蹤女童阿拉維茲的年齡變化模擬照，左邊為4年前她失蹤時的模樣，右邊為目前的可能長相。(取自Cumberland County Prosecutors Office官方臉書)

2019年9月16日，當時年僅5歲的阿拉維茲(Dulce Maria Alavez)在舉家郊遊時於坎伯蘭郡(Cumberland County)橋頓市立公園(Bridgeton City Park)失蹤，此為新澤西州 最著名的兒童失蹤懸案之一。坎伯蘭郡檢察官辦公室日前發布最新的阿拉維茲年齡變化模擬照(age-progression image)，展示她現在9歲時可能的長相，希望重新激起民眾關注此案。

新州 媒體NJ.com報導，該效果圖由「全國失蹤及被剝削幼童中心」(National Center for Missing & Exploited Children, NCMEC)製作，再由檢察官辦公室發布。該中心的聯絡主任哈特曼(Angeline Hartmann)表示，年齡變化模擬照已經幫助多位失蹤兒童回家，但人們需了解這並不一定是阿拉維茲現在的模樣，只是個近似值相片，幫助人們識別是否見過相似的女童。

該中心2021年發布過兩張阿拉維茲7歲的模擬照，當時她母親佩雷茲(Noema Alavez Perez)認為第一張照片描繪的樣子並不準確，稱「女兒的臉不可能在短短兩年內變化這麼大」；當年的第二張模擬照也不被佩雷茲認同。

不過佩雷茲表示模擬她女兒9歲模樣的最新照片比較準確，尤其是眼睛部分，「看起來的確像我們家的人。」

當局的調查已擴展到全國各地，甚至進入墨西哥 。坎伯蘭郡檢察官韋伯-麥克雷(Jennifer Webb-McRae)在新聞稿中指出，過去一年調查人員曾收到有關杜爾塞失蹤的線索，前往新州以外的地區調查。

至於據報嫌疑人開的一輛有色車窗的紅色廂型車，韋伯-麥克雷表示當局有信心已掌握案發當天公園裡每輛紅色廂型車，即使描述不太相符的車也沒放過。但在確定阿拉維茲失蹤的具體情況前，不會排除任何紅色廂型車的線索。