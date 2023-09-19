女童失蹤4年 新州檢方模擬9歲長相籲協尋
2019年9月16日，當時年僅5歲的阿拉維茲(Dulce Maria Alavez)在舉家郊遊時於坎伯蘭郡(Cumberland County)橋頓市立公園(Bridgeton City Park)失蹤，此為新澤西州最著名的兒童失蹤懸案之一。坎伯蘭郡檢察官辦公室日前發布最新的阿拉維茲年齡變化模擬照(age-progression image)，展示她現在9歲時可能的長相，希望重新激起民眾關注此案。
新州媒體NJ.com報導，該效果圖由「全國失蹤及被剝削幼童中心」(National Center for Missing & Exploited Children, NCMEC)製作，再由檢察官辦公室發布。該中心的聯絡主任哈特曼(Angeline Hartmann)表示，年齡變化模擬照已經幫助多位失蹤兒童回家，但人們需了解這並不一定是阿拉維茲現在的模樣，只是個近似值相片，幫助人們識別是否見過相似的女童。
該中心2021年發布過兩張阿拉維茲7歲的模擬照，當時她母親佩雷茲(Noema Alavez Perez)認為第一張照片描繪的樣子並不準確，稱「女兒的臉不可能在短短兩年內變化這麼大」；當年的第二張模擬照也不被佩雷茲認同。
不過佩雷茲表示模擬她女兒9歲模樣的最新照片比較準確，尤其是眼睛部分，「看起來的確像我們家的人。」
當局的調查已擴展到全國各地，甚至進入墨西哥。坎伯蘭郡檢察官韋伯-麥克雷(Jennifer Webb-McRae)在新聞稿中指出，過去一年調查人員曾收到有關杜爾塞失蹤的線索，前往新州以外的地區調查。
至於據報嫌疑人開的一輛有色車窗的紅色廂型車，韋伯-麥克雷表示當局有信心已掌握案發當天公園裡每輛紅色廂型車，即使描述不太相符的車也沒放過。但在確定阿拉維茲失蹤的具體情況前，不會排除任何紅色廂型車的線索。
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