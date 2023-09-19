新州紐瓦克 擴大安裝槍聲偵測系統

一名ShotSpotter工程師正在向執法人員解釋該系統如何在電子地圖上迅速標定開槍地點。紐沃克市議會表決一致通過，在該市東部、北部行政區裝設槍聲偵測系統。(美聯社)

對於地方政府使用槍聲偵測系統(gunshot detection system)，支持者認為向警方發出自動警示的設計有助於保護生命、追緝歹徒，比911報案電話能讓警方更快掌握槍擊 發生時間地點。然而，反對人士則說，ShotSpotter等槍聲偵測系統有時會將車輛引擎回火或其他聲響誤判為槍聲，加裝設備的社區恐將出現警察執法過度的問題。

新澤西州 紐沃克(Newark)警察局與民選官員，屬於槍聲偵測系統的贊成派，市議會9月7日通過擴大使用ShotSpotter系統。

市議會表決一致通過接受新州 執法及公共安全廳(Department of Law and Public Safety)提供的100萬元經費，在紐沃克東部、北部行政區裝設槍聲偵測系統。紐沃克已於2011年採用ShotSpotter。

代表紐沃克北部行政區的市議員拉莫斯(Anibal Ramos)本周表示，槍聲偵測系統對警方來說是重要工具，可以用來因應社區裡的任何可疑槍響或犯罪活動。

拉莫斯表示，採用ShotSpotter並沒有執法過度的問題，「如果查看我們的逮捕數量，會發現數量是下降的，從數據來看，這些疑慮是沒有根據的」。

企業總部位於加州弗里蒙特(Freemont)的SoundThinking表示，包括紐沃克在內11個新州城市以合約方式採用ShotSpotter。東橘(East Orange)最早於2006年推出， 另外還有大西洋城(Atlantic City)、肯登(Camden)、阿斯伯瑞公園市(Asbury Park)、海王星市(Neptune)、派特森(Paterson)、平原市(Plainfield)、普萊森特維爾(Pleasantville)、賽勒姆市(Salem City)、特倫頓(Trenton)。

SoundThinking公司表示，全美各地有超過150個城市採用ShotSpotter。

紐沃克公共安全主任法拉吉(Fritz Fragé)的發言人亞當斯(Catherine Adams)說，這套系統讓警方不必等民眾打電話報案就能第一時間對槍擊案做出反應。