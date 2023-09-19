全美20佳零售業 賓州2企業入榜

賓州企業Dick's Sporting Goods被選為富比世全美20大最佳零售業地18名。(Dick's Sporting Goods官網)

富比世 全美20大最佳零售業 ，總部位於賓州阿爾圖納市(Altoona)的席茲(Sheetz)連鎖便利商店和科拉奧波利斯(Coraopolis)的狄克體育用品店(Dick's Sporting Goods)兩家企業入選。

富比世雜誌和「最佳工作場所」(Great Places to Work)顧問公司合作，對全國13萬3000名零售業員工做意見調查，根據他們的回饋意見，列出前20名最佳大型零售業者。

紐約州 羅契斯特的偉格曼超市(Wegmans Food Markets)獲得排名第一殊榮，它有135家分店，員工總數5萬2300人。第二名是「目標」(Target)百貨，員工總數43萬1000人。有707家門市，雇用2萬3200人的席茲名列第三。

席茲員工反映同仁的普遍感受：「本公司的文化好得不得了，可以視訊會議，末了每個人都說謝謝你、辛苦了，光是這點就很了不起，人人通力合作，為公司的前途打拚。」

狄克體育用品店排名第18，900家分店共雇用了5萬2500人。員工反映，公司的企業精神著重「多元、平等與包容」，大家都知道工作永遠做不完也不可能完美，工作熱情卻能持續不墜，同時也重視永續發展的問題。