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德拉瓦州1高中校長 涉把女學生露點照P成梗圖散布

編譯盧思綸／即時報導
德拉瓦州一所高中的校長涉嫌製作學生不雅照合成圖，向教職員工廣為散布，受害學生家屬憤而提告。（取材自蘇塞克斯中央高校臉書）
德拉瓦州一所高中的校長涉嫌製作學生不雅照合成圖，向教職員工廣為散布，受害學生家屬憤而提告。（取材自蘇塞克斯中央高校臉書）

德拉瓦州一所高中的校長遭控製作學生不雅照，還加工合成梗圖向教職員工廣為散布，受害學生家屬憤而提告。

紐約時報報導，就讀蘇塞克斯中央高校（Sussex Central High School）的18歲女高中生哈蒙（Aniya Harmon），畢業在即得知校內流傳自己的不雅照，追查之下發現源頭竟是學校校長勒菲德（Bradley Layfield）及助理校長瓊斯（Matthew Jones）。

今年5月17日，校內發生鬥毆，一名教師勸架時不慎扯下哈蒙上衣和內衣，使她胸部意外走光。不料，勒菲德和瓊斯疑似利用當時監視器畫面製作哈蒙的露點照，甚至將歌手珍娜傑克森（Janet Jackson）的臉P圖到照片上做成梗圖。

2004年，珍娜傑克森（Janet Jackson）在超級盃中場表演上意外遭歌手「大賈」賈斯汀提姆布萊克（Justin Timberlake）扯下衣服而走光。

哈蒙及其母親氣憤表示，勒菲德甚至將原始影片轉傳給其他教職員，並要求檢方對兩人提起刑事告訴。

對此，勒菲德的律師否認一切指控，稱僅看過監視器畫面，並且親自放給州警、助理校長及若干教師以了解鬥毆事件，「一切符合學校程序和規定」。另外，律師補充檔案體積太大，勒菲德並沒有用電子郵件或手機傳給任何人，至於廣為流傳的梗圖全然是瓊斯一人所為。

不過哈蒙律師提到，「考量安全理由，最應該檢視影片畫面的駐校安全人員沒看過，反倒這些無關的男人看了個遍」，其中包括副校長、行政人員、健身教師等若干教職員。

德拉瓦州教育委員會（Delaware State Board of Education）5月已介入調查，若查證屬實將吊銷勒菲德執教證照。

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