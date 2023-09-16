侯友宜赴台灣同鄉聯誼會晚宴 「學長」李昌鈺也出席

侯友宜(右)與李昌鈺(左)握手寒暄，侯友宜表示，他是李昌鈺的學弟，間隔將近20期。(記者孫影真／攝影)

國民黨 總統參選人侯友宜 16日晚出席全美台灣同鄉聯誼會年會現場，受到全場500名來賓熱烈歡迎，拚命喊「侯友宜凍蒜(當選)」，侯友宜以慷慨激昂的演講回應來賓，表示他將負起團結所有的力量的責任，一起贏回中華民國 ，讓中華民國繼續存在，不辜負大家所託，同時呼籲全民團結，贏得勝利，跟他一起走。

「侯友宜凍蒜」之聲，不絕於耳。(記者孫影真／攝影)

侯友宜團隊在下午5時左右，從休息室下樓，立即受到等在電梯旁的民眾包圍，爭相與其合照，侯友宜也親切的問候，並接受一名小朋友致贈的小玩具熊，從電梯走到會場短短兩分鐘路程，有如大進場一般，走了十幾分鐘。

來賓爭相排隊與侯友宜合照。(記者孫影真／攝影)

侯友宜在會場與刑事鑑識專家李昌鈺握手寒暄，侯友宜表示，他是李昌鈺的學弟，間隔將近20期，他一定要為中華民國盡忠報國，鞏固台灣人民生命財產的安全，這份堅持了40幾年的信念，永遠不會改變，這是捍衛中華民國存在，最重要的價值。

侯友宜接受一名小朋友致贈的小玩具熊。(記者孫影真／攝影)

侯友宜表示，這次訪美除了以國民黨徵召的總統參選人身分，面見美方政界領袖之外，最主要是傾聽僑胞的聲音。他表示僑胞多年來對中華民國的貢獻，一直支持國民黨，尤其是台灣同鄉聯誼會熱愛中華民國，以及服務台灣同鄉的情，凝聚全美台灣人心，為中華民國這塊土地，一起打拚，讓青天白日旗飄揚在全美，讓中華民國繼續走下去，對此，侯友宜特別深深一鞠躬，謝謝大家。

來賓等在電梯口，迎接侯友宜。(記者孫影真／攝影)

侯友宜說：「很多人替我擔心，每一次碰到我都說，侯友宜你要加油啊，中華民國在你的身上，你的責任重大，一定要贏啊，一定要贏啊，每個人都殷切期盼，侯友宜一定要贏，而且希望團結所有的力量要贏，絕對不能讓民進黨再度執政，這是現在所有人的心聲，對不對？」

在全場來賓熱烈呼喊之下，侯友宜愈講愈激動，全場來賓熱血沸騰。

侯友宜說：「我是國民黨徵召的總統參選人，我有責任團結所有的力量，一起贏回中華民國，讓中華民國繼續存在，我絕對不辜負大家的所託，我會奮力往前走，贏得明年的元月13號中華民國總統選舉的勝利。」

侯友宜最後呼籲在場來賓，「請大家團結，贏得勝利，大家一起走。」全場來賓揮舞國旗，嗨到最高點，「侯友宜凍蒜」之聲，不絕於耳。