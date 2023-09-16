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不顧反對 新澤西州獵黑熊許可再延5年

編譯陳韻涵／綜合報導
新澤西州漁獵委員會不顧環保團體與動物權利組織的反對，日前通過在2028年前繼續開放狩獵黑熊。(美聯社)
新澤西州漁獵委員會不顧環保團體與動物權利組織的反對，日前通過在2028年前繼續開放狩獵黑熊。(美聯社)

新澤西州漁獵委員會(Fish and Game Council, FGC)不顧環保團體與動物權利組織的反對，日前通過在2028年前繼續開放狩獵黑熊。這項計畫仍需環境保護廳(Department of Environmental Protection, DEP)廳長拉圖瑞特(Shawn LaTourette)簽署，預料他會簽字通過。

新州漁獵委員會主席維吉爾(Frank Virgilio)透過視訊出席公聽會，評議8000則公眾意見，稱委員會認為獵熊令可控制熊的數量，降低熊與人接觸的機會，因此反對意見不予採納。

維吉爾說：「我們嚴肅對待此事，委員會官員和州長辦公室皆然。」

新州漁獵委員會共有11名自願成員組成，分別是六名「運動愛好者」(即獵人或釣客)、三位農民或農場經營者，以及兩位商業漁民業者。

新州的「塞拉俱樂部」(Sierra Club)向來反對狩獵，稱數百位居民齊聲反對獵熊，呼籲拉圖瑞特駁回此案。

塞拉俱樂部主任安裘莉‧拉莫斯-布索(Anjuli Ramos-Busot)在獵熊令通過的消息發布後，隨即表示，「州府今日決定延長獵熊令的決定，是野生動物管理無效的悲劇例證，違背人民期望」。

拉莫斯-布索說：「新澤西州人不想要這種狩獵，新州必須優先考量非致命的動物數量管理手段，保障我們喜愛的熊，牠們是新州過度開發與保育危機的受害者。」

DEP數據顯示，今年1月1日到8月21日通報的人熊目擊或遭遇事件，比2022年同期減少32%，這類活動包括人類看到和遇到熊。

反對獵熊者則表示，DEP數據不只顯示接獲熊相關的投訴減少，熊的數量也縮減，目前估計約有1600隻熊，遠低於曾經超過3000隻的紀錄。

新州 新澤西州 裘莉

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