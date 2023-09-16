遏制網路霸凌 新州多校管控手機

新澤西州許多學區制訂新政策，試圖打擊霸凌、關注學生心理健康。(the New Jersey Department of Education官方臉書)

新澤西州上學年度發生兩名學生自殺及數起校園霸凌 事件，備受關注；今年許多學區 制訂新政策，試圖打擊霸凌、關注學生心理健康 。

紅岸天主教高中(Red Bank Catholic High School)今年強行實施手機禁令，新生上課時須將手機集中保管，以避免學生分心、遏制網路霸凌；禁令日後將擴及各年級。但部分學生和家長表示，這種作法不公平且沒必要。

其他學區的家長也呼籲推遲手機禁令，擔心學生在緊急情況下沒有手機可用。

據疾病控制預防中心(CDC)調查，2021年全美高中生不論族裔都有極高比率認真考慮過自殺，其中非裔和西班牙語裔22%，白人23%、亞裔18%。另外，約16%高中生表示曾遭網路霸凌。

新州14歲中學生庫赫(Adriana Kuch)2月自殺事件成為全美頭條新聞，她的四名同學因拍攝庫赫死前數日發生的走廊襲擊事件而遭逮捕並起訴，影片在社群媒體瘋傳；同月，11歲的梅倫德斯(Felicia LoAlbo-Melendez)在學校和網路上遭霸凌後自殺身亡。兩名少女的死亡事件引起全國關注。

中央地區學區(The Central Regional School District)8月宣布一系列措施，包括由家長和社區領袖共組指導委員會、引入外部小組審查學區對策和危機應變措施、審查該區的手機使用政策、建立由外部機構運作的免費電話供學生匿名撥打等，並保留搜查學生手機的權利。

新州多所學校採行反霸凌及心理健康措施。

新州政府也宣布新的學生支持網路NJ4S，15個組織自2023-2024學年起提供心理健康協助。州教育廳並與羅格斯大學綜合學校心理健康中心(Rutgers University Center for Comprehensive School Mental Health)合作，為50所選定學校的工作人員提供3年培訓。