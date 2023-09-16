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持槍在費城劫國會眾議員車 德拉瓦男判刑7年半

編譯盧炯燊／綜合報導
賓州民主黨籍聯邦眾議員斯坎倫兩年前在費城遭人持強劫車，事後斯坎倫還替嫌犯向法官求情，希望能給予機會改過自新。(美聯社)
賓州民主黨籍聯邦眾議員斯坎倫兩年前在費城遭人持強劫車，事後斯坎倫還替嫌犯向法官求情，希望能給予機會改過自新。(美聯社)

賓州民主黨籍聯邦眾議員斯坎倫(Mary Gay Scanlon)兩年前在費城遭人持槍劫車，涉案的德拉瓦州21歲男子布朗(Josiah Brown)13日被判刑7年半。

在審判過程中，斯坎倫還為布朗求情，要求法官給他機會改過自新。費城聯邦地區法官魯芙(Cynthia M. Rufe)表示，她相信布朗已經悔過，並支持斯坎倫希望給他機會的願望，但她始終受制於最低量刑法的約束，最少必須判處七年徒刑。

費城的持槍劫車案幾乎無日無之，由於此案的受害人是國會議員，致使費城劫車嚴重程度受到全國關注。

法官在判刑時說：「在我們的城市、我們的國家，我們不能容忍這種情況，這不可能是平常事。」

斯坎倫自當選國會議員以來，一直將立法解決槍枝暴力問題列為優先事項。她沒有出席量刑聆宣判，但致函法官表達了對此案的看法。

她說，布朗的做法是錯誤的，也是危險的犯罪行為，應當承擔責任，但懲罰並非刑事司法系統的唯一目標，改過自新才是重要的，尤其是對如此年輕的人來說。

2021年12月案發時，布朗年僅19歲，他與另一名青少年持槍威脅斯坎倫，然後劫走她的汽車。布朗本身前科累累，犯案時還因持槍搶劫，拒捕等多項罪成，正處於緩刑期間。

被捕後，他寫了一封信給斯坎倫為他的行為道歉，說他在錯誤的時間與錯誤的人在一起。但在審判時，檢察官質疑他的誠意。

費城的劫車案件數讓全國矚目，去年再創下歷史新高，超過1300起，比2021年增加了53%，幾乎是三年前報告年度總數的六倍。今年1月，一名市府官員布特科維茨(Alan Butkovitz)在自家門口被人持槍把車劫走。

費城 眾議員 德拉瓦州

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