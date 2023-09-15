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善後孟山都案 拜耳、賓州1億元和解

記者張聲肇／綜合報導
拜耳集團以1億元和賓州政府達成和解，以清理孟山都產品造成的汙染。(美聯社)
拜耳集團以1億元和賓州政府達成和解，以清理孟山都產品造成的汙染。(美聯社)

拜耳集團以1億元和賓州政府達成和解，為過去50年，農藥廠孟山都(Monsanto)生產的多氯聯苯(Polychlorinated biphenyl)汙染賓州1300哩溪流和3600畝湖泊收拾善後。2020年12月，賓州政府提告孟山都，兩年前，孟山都被拜耳集團購併。

賓州環保廳長內格林(Rich Negrin)表示，賓州為了清理孟山都產品造成的汙染，已付出不少費用，這筆和解金只是用來「歸還墊款」，並支付未來清理費用。

內格林說，「本廳多年來致力保護賓州人不受多氯聯苯之害，今天這起訴訟以和解收場，表示本單位要求孟山都為其汙染賓州水資源負起責任，要它支付本州清理河川的費用。」

多氯聯苯是無嗅無味的人造化學物質，很容易被微生物和魚類吸收，因此，吃過賓州水產的人，可能也攝入了不少多氯聯苯。魚類與船舶委員會主席謝佛(Tim Schaeffer)說，多氯聯苯多年來不但汙染賓州河川，也破壞休閒娛樂的機會，更破壞賓州人民寶貴的糧食來源。

拜耳替孟山都收拾的官司不只這樁，新澤西州去年對兩家企業一併提告，拜耳先前已支付6億9800萬元給俄勒岡州，平息也是有關汙染的官司。

孟山都發言人說，該公司同意以9950萬元加50萬法律費用，和解所有針對它的指控，事實上，該公司自1977年就不再生產多氯聯苯，也從未生產流入賓州環境中的多氯聯苯。

賓州政府的訴狀，把1990年代末接續「老孟山都」業務的兩家公司Solutia和Pharmacia也列為被告。前者是伊士曼化學公司的子公司；後者為輝瑞所有。

孟山都1929年開始生產、銷售全美99%的多氯聯苯；對人體及環境傷害極大的DDT農藥也是孟山都產品，1972年起禁止生產。

賓州 新澤西州 俄勒岡州

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