澤西123年安妮女王風老宅 140萬求售

澤西市一棟擁有123年歷史的安妮女王風格老宅，日前以140萬元求售，但目前仍在整修中。(取材自谷歌地圖)

澤西市(Jersey City)一棟擁有123年歷史的安妮女王風格(Queen Anne style)老宅再度出售；這棟別緻獨特的房屋位於甘迺迪大道(Kennedy Boulevard )與吉福德大道(Gifford Avenue)上，日前以140萬元求售，但目前仍在整修中。

仲介公司「科德威爾銀行家」(Coldwell Banker)的售屋資訊寫到：「按現狀出售，一些工程已經開始，為有創意的改造提供一個少有的機會，這對尋找修復歷史瑰寶的買家來說是絕佳的機會。」

這棟六臥房的老宅在1900年建成後數十年來有多名不同的屋主，包括一個猶太 教會，後來則年久失修。最後一次出售是2020年11月。

根據地方歷史學者高梅茲(John Gomez)提供的資訊，這棟建築出自建築師古梅爾(Edward Gumaer)之手，原屋主是梅納(John Menagh)。

房屋完工後四年內梅納便將其出售，房屋建成頭30年內換過三個屋主，該時期的屋主包括地方建商以及從事壁紙行業的商人。

高梅茲表示，1980年代和1990年代，這棟建築是猶太教堂，當時他們搬離1915年在博根大道(Bergen Avenue)建成的建築。

當地人在論壇Reddit上談論這棟老舊的住宅，表達他們長期以來的期望，希望這棟建築能回復昔日光輝。

一名用戶留言：「我從小就一直很喜歡這棟房屋，很難過它自那時起就一直不開放，我一直夢想著完工後它會是什麼模樣。」

這棟房產位於澤西市的東博根－西林肯公園歷史區(East Bergen - West Lincoln Park Historic District)，因此澤西市保存歷史建築的標準適用於該房屋。