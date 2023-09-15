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反對新州離岸風電廠 6抗議者被捕

記者張聲肇／綜合報導
新澤西州未來將在海上建造風力發電機，圖為目前大西洋城的岸置風力發電機。(美聯社)
新澤西州未來將在海上建造風力發電機，圖為目前大西洋城的岸置風力發電機。(美聯社)

新澤西州離岸風電廠12日在海洋市展開陸上測試時， 六名抗議者試圖阻撓，地方政府警告四次仍不願離開馬路現場，遭警方被捕。

反對離岸風電計畫的「保護我們新澤西的海岸」組織發言人謝佛(Robin Shaffer)說，「有三個人躺在街上。」

市府發言人柏根(Doug Bergen)說，被逮捕的都不是本地人，警方逮捕他們的理由是「拒絕解散，妨礙公共通道。」

市長季里安(Jay Gillian)本人反對離岸風電，也了解抗議人士的用心，希望警方用不著逮捕人，但他明白「民主政治就是這麼運作的。」

承包離岸風電業務的丹麥公司奧斯戴德(Orsted)為離岸風電機輸電路線首度展開陸上測試，探測可以經由哪條路線，把風電輸往幾哩外的前煤炭發電廠的電網。

奧斯戴德說，「海洋風電1廠」輸電上陸，首須在預定路線的路面鑽洞，查看其中的公用設施，並檢驗土壤和地下水樣本，看看是否適合置放輸電線。發言人薩哲德(Tom Suthard)說，「本公司尊重民眾和平抗議的權利，可是我們最優先考量的是工人以及本地人民的健康與安全。我們感謝本地執法人員的支持與辛勞。」

已獲聯邦核准的海洋風電1廠，在海洋市和大西洋城外海建造98座風力發電機，生產的電力足夠供應50萬戶使用。新澤西政府另已核定風電2廠建造計畫，不過，2廠開工前，還有很多細節尚待核定。

奧斯戴德說，風電2廠成本增加，時間也難掌握，是否會繼續進行，還沒做出最後決定。

抗議人士則揚言繼續施壓。他們的發言人謝佛也是海洋市教育委員會的委員。他說，陸上測試證明奧斯戴德會繼續下去，「我們也會繼續在法院，與必要時在街上，和它抗爭。」反對的理由是，它會破壞環境、成本不菲、毀壞海景、傷害觀光業。

新澤西州離岸風電計畫包商工人日前在海洋市展開陸上測試時， 遭遇抗議者試圖阻撓。(...
新澤西州離岸風電計畫包商工人日前在海洋市展開陸上測試時， 遭遇抗議者試圖阻撓。(美聯社)

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