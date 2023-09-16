知名理財顧問范琦勇舉辦中年人理財講座

理財專家范琦勇（資深理財顧問，百萬圓桌頂尖會員）舉辦的歷次講座都得到大家的踴躍參加。

中年人有三大理財目標：退休 規劃、財富傳承和長期護理保險 ，退休規劃是每個人都要做的，財富傳承有些人需要，有些人可能不需要，而長期護理保險則是絕大部分人都忽略但又需要認真考慮的問題。

9月23日資深理財顧問、專欄撰稿人范琦勇（David Fan）將舉辦一場專題講座，深入探討這些問題.講座主要內容如下：提領social security退休福利 的考慮因素，何時領比較合適，如何最大限度地提領退休福利。做退休規劃時一定要建立有保證的終身收入，年金與終身收入，各種熱門年金的介紹和比較，如何選擇適合自己的年金產品。講座還將重點討論長期護理保險(LTCI)：為什麼要買LTCI: 約70%的人都會面臨生活不能自理，照料花費龐大，Medicare 不cover 長期護理，中產階級申請不到Medicaid. LTCI理賠的2種類型：報銷型與現金給付型，目前最熱門的夫妻雙保產品介紹（夫妻共用一張保單），哪些年金產品有長期護理的benefit,以及如何選擇等等。

講座時間：9月23日（週六）上午10點

講座地點： 561 Route 1，Unit #C-4, Edison, NJ 08817 (大華超市隔壁)

報名: Tel:908-240-4029,email:[email protected],或加本人微信 (qyfusa2000)報名，由於新辦公室座位有限，請大家務必提前報名。