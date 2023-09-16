今秋Hitrons全新推出新品系列 韓國品牌 Ceragem按摩床讓你耳目一新

歡迎親來門店體驗各款不同按摩椅，HiTRONS引以為豪的不僅是一流的產品，還有為每一位客戶提供的全方位服務。

按摩椅大家都非常熟悉，但是按摩床恐怕是很多人第一次聽說。有著20年按摩椅銷售經驗的Hitrons本期特別為大家介紹這款新品和其他的暢銷產品！

躺在床上享受專業按摩絕對給您帶來前所未有的舒適感和奇妙感覺。來試試這款來自韓國深受喜愛的品牌 Ceragem 的按摩床吧，它具有仿真人按摩功能，可穿透您最深、最厚的痛點，從頸部一直到腿部的疼痛煙消雲散。特別設置的啟動加熱功能，讓您可以在舒適的家中獲得令人驚嘆的全身按摩體驗。原價為$4499，9 月 30 日前購買可享受驚爆價 $4199。

Everycare 207按摩椅也是大家喜愛的按摩椅系列：這是當下最新、最緊湊的全身按摩椅，使用方便，適合我們亞洲人體型。207款有一個非常詳細和徹底的全身按摩，氣囊會膨脹以模仿人的手從你的脖子一直按摩到你的腳。它非常適合那些想要在不佔用太多空間的情況下獲得高品質按摩體驗的人。原價 3999.99 美元，9月30 日前購買就可享受特別優惠 $2999（僅限店內購買）。

Hitrons還自豪地宣佈日本 知名品牌松下推出的最新產品：MAK1 按摩椅。這是松下5年來最大的升級。這款豪華緊湊型按摩椅是最細緻的私人按摩師，具有平板電腦遙控器的便利性。只需輕按一下屏幕即可訪問您最喜歡的按摩程式和目標區域。原價$14999，現價僅$11999，（截至日9 月30日前）。

為什麼選擇 Hitrons 作為您的按摩椅供應商？

Hitrons自2002年以來一直信守對消費者的承諾，Google 五星好評可以看到大家對Hitrons的喜愛程度，所有Hitrons的按摩椅和按摩床有享受最完善的售後服務，服務技術人員隨時待命為您提供五星級售後服務支持，讓您免去後顧之憂，免費送貨到家和專業安裝測試並教授使用方法。

請來Hitrons參觀並體驗不同產品的特點。為您的健康加油助力。聯絡電話：201-941-0024； www.hitrons.com；微信 ：Hitrons;新澤西 店地址：1 Remsen Place, Suite#107, Ridgefield, NJ 07657 (201) 941-0024；紐約店地址：150-24 Northern Blvd Unit G10, Queens, NY 11354 (718)-445-2005；華府 區店地址：14215 Centreville Square Unit J, Centreville, VA 20120 (571) 404-4132。