皇佳商業銀行最優利率達4.38% 優惠截止10月5日2023年

皇佳商業銀行空前優惠的高利率讓您的資金獲得更高的回報。

皇佳商業銀行近日推出了一項空前的優惠活動，為客戶提供了高達4.38%的活期儲蓄 年化利率 。這是一個難得的機會，讓您的資金獲得更高的回報，同時享受銀行的專業服務和靈活管理。

根據活動規則，只要您在2023年9月5日至2023年10月5日之間開設一個新的活期儲蓄賬戶，並存入$50,000或以上的來自其他金融機構的新資金，您就可以享受高達4.18%的年化利率。具體而言，如果您的存款金額在$50,000至$99,999之間，您將獲得4.18%的年利率；如果您的存款金額在$100,000或以上，您將獲得4.38%的年利率。這些優惠利率將持續到2024年3月31日。換言之，只要您存入$100000或以上，就可以獲得4.38% APY。這意味著，如果您存入$100000，在一年內就可以賺取$4380的利息收入。這是一個非常難得的高收益的儲蓄方案，希望僑胞多多把握，以免向隅。

皇佳商業銀行的活期儲蓄賬戶不僅利率高，而且還具有很高的靈活性。您可以隨時存取您的資金，無需支付任何手續費或罰款。您也可以通過網上銀行、手機銀行或電話銀行來查詢和管理您的賬戶，方便快捷。

皇佳商業銀行是美國最大的華人 銀行之一，擁有豐富的歷史和經驗，為數百萬的客戶提供專業、貼心、多元的金融服務。皇佳商業銀行不僅擁有強大的資本實力和風險管理能力，而且還憑借其深厚的社區根基和文化認同，贏得了廣大客戶的信任和支持。

如果您想要把握這次優惠活動的機會，請盡快聯繫皇佳商業銀行新澤西 愛迪生分行：848-264-4531 皇佳銀行的官方網站www.royalbusinessbankusa.com/瞭解更多詳情。

皇佳商業銀行期待與您合作，為您創造更美好的未來。