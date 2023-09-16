主恩堂暑期短宣隊滿載而歸

暑期短宣隊中西部接待新生

位於帕西派尼的新澤西 主恩堂的署期短宣隊已於日前滿載而歸。他們一行六人於8/17-8/28開車千哩，到中西部位於密蘇里的基督工人中心，和來自各地的團隊一起前往Ohio ，Missouri 及Illinois 州等各大學接待新到的留學生 ，並協助安頓他們的生活，使初來乍到的留學生得到像家人般的照顧。這次短宣隊不辭辛苦開車全程超過三千哩路，迎接了上百位海外學子並傳福音給他們，同工們覺得收穫滿滿，不虛此行。

主恩堂青少年暑期短宣隊一行二十多人於七月參加Joni and Friend 的賓州 夏令營，擔任義工照顧上百位殘障的青少年，使他們可以享受為期一週愉快的營會活動，教會青少年們都認為雖然辛苦，但增長不少見識，收獲良多。

主恩堂學生團契為迎接新來的留學生，從八月中開始在新澤西各大學校園探訪新到學生，並提供各樣的服務，協助安頓新生的生活。弟兄姐妹説這是為回饋社會，幫助年輕同胞學生更是義不容辭的事。如果學生有需要幫忙的地方請連絡薛楷賢弟兄，電話: 973-960-3283。

新澤西主恩堂地址：232 S. Beverwyck Road, Parsippany, NJ。網站：cccnj.org