要求加薪 費城學區餐廳員工投票罷工

為費城216學區學生餐廳煮飯、供餐，維護學校秩序和安全的Unite Here Local 634工會全體1900名會員，已投票一致授權工會領袖，在必要時可下令發動罷工。(Unite Here Local 634官方臉書)

在勞資合約即將於本月底到期前夕，費城 Unite Here Local 634工會主席杭特(Nicole Hunt)表示，服務於費城216學區 的該組織全體1900名會員，已投票一致授權工會領袖，在必要時可下令發動罷工 。

這項投票結果意謂授權號召罷工而非實際發動罷工，除非工會領袖發出號召，否則Local 634的成員將會繼續工作。

Local 634多數成員時薪15.5元，是學校系統中最低的工資；他們主要工作是為學生餐廳煮飯和提供食物，維護學校秩序和安全的員工；該工會目前正在與學區談判；下一次談判預定於15日舉行。

杭特在聲明中指出：「我們的成員是確保費城年輕人溫飽與安全的人。但是，我們的工資卻無法保證我們自己家人的溫飽與安全。我們受夠了。」

杭特指出：「罷工授權投票讓我們執行委員會，在學區無法滿足我們要求時，能採取必要行動。」

工會指出，給會員每小時加薪1.5元的要求已被拒絕；工會同時還要求給成員提供培訓，包括給計時人員進行緩解衝突訓練，並為計時人員配備對講機；目前，計時人員值勤時要用自己的手機與其他學校工作人員聯繫。

在西橡樹巷(West Oak Lane)公立學校餐廳工作的Local 634成員費爾德(Katherine Felder)表示：「我們拒絕繼續接受不合標準的工資和不充分的培訓。我和Unite Here Local 634的夥伴們將會繼續統一陣線。我們每天都善待費城的孩子，現在該是換費城學區來善待我們了。」

當地官員則相信罷工可以避免；學區發言人布萊克斯頓(Monique Braxton)在聲明中表示：「我們樂觀地認為，能在9月30日合約到期之前，與工會夥伴達成協議。」