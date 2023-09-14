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全美禁書風 新州霍博肯誓當「護書城」

記者張聲肇／綜合報導
新澤西州霍博肯公共圖書館閱覽室。該市議會最近表決通過該市為「護書城」，不但不禁書，還要保護「可能被禁的書」。(Hoboken Public library官方臉書)
新澤西州霍博肯公共圖書館閱覽室。該市議會最近表決通過該市為「護書城」，不但不禁書，還要保護「可能被禁的書」。(Hoboken Public library官方臉書)

全美各地保守派禁書成風，新澤西州霍博肯(Hoboken)市議會上周表決通過該市為「護書城」，不但不禁書，還要保護「可能被禁的書」，確保所有書籍不論是什麼內容，讓想閱讀的人都能讀到。

市議會議長艾蜜莉‧賈伯(Emily Jabbour)是｢護書城｣提案人，她和該市圖書館董監事會聯手推動全市為禁書庇護所，保守派想查禁的書，主要是和種族、性別、歷史與同性戀(LGBTQ+)等少數族群有關的內容，在霍博肯都會受到保護。

霍博肯公共圖書館曾在6月舉辦禁書朗讀活動，有人在社交媒體上攻擊主辦單位宣揚兒童不宜的內容，甚至「兒童色情」。館方立即反駁，保證不會有人朗讀情色故事。市府和圖書館官員表示，本市市民對禁書朗讀活動極表支持，網路攻擊言論都來自外地。

賈伯也親自在活動中朗讀了一段。她說，網路攻擊來自「與本市價值觀不同的地方」，霍博肯向來是公平的城市、歡迎四面八方朋友、並以此為傲；在網路上攻擊霍博肯的人，「無法像我們一樣，慶幸自己住在公平友善的城市。」

美國圖書館協會說，去年全美禁書或限制閱讀的行動達到歷史高峰，共有1269次，遠多於2021年的729次和2020年的156次。

霍博肯公共圖書館館長浦珍妮(Jennie Pu)說，市議會通過的決議，「反映本地人的價值觀 。我們極為重視學術自由、閱讀自由和學習自由。這些都是民主自由社會的基石，圖書館更是展現民主的場域。護書城決議就是要更堅定地捍衛這些價值。」「某些人威脅要禁掉某些書，本館不會退縮，反要將這些書放到保護傘下。」

新州議會也有議員提出法案，禁止州內圖書館和學校不准或限制民眾和學生閱讀特定書籍。

圖書館 新澤西州 新州

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