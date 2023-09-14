統計：新州教師平均教學經驗達12.5年 僅29校師資低於5年

根據新澤西州教育廳資料，該州2021至2022學年，該州教師平均教學經驗為12.5年，只有29所學校師資經驗低於5年，對於新州整體教育水平有加分效果。(美聯社)

根據新澤西州教育 廳(Department of Education)統計，2021至2022學年，該州教師平均教學經驗為12.5年，只有29所學校師資經驗低於五年，對於新州整體教育水平有加分效果。

根據統計資料，博根郡(Bergen County)特教學區 (Special Services School District)「N.A.布萊許曼地區特教學校」(N. A. Bleshman Regional Day School)擁有全州教學經驗最豐富的師資，10名教師平均經驗長達27年。

位於澤西市(Jersey City)公立學區的「地區特教學校」(Regional Day Schoo)10位教師平均經驗為24.4年，居第二；東橘(East Orange)學區的通識教育學校「加菲德·傑克遜學院」(J. Garfield Jackson Sr. Academy)21名教師平均經驗為23.6年，排名第三。

新澤西教育學院(New Jersey's School of Education)教授戴爾安吉羅(Tabitha Dell'Angelo)表示：「研究顯示，教師資歷越豐富，確實有助於學生在各方面取得更好成績。」但不建議家長以此作為挑選學區的條件，她表示：「因為研究也表明，教師必須在獲得支持與配合的教學環境中，才能發揮更佳的教學效果。」

戴爾安吉羅並主張，無論資深教師或新進教師在校內同心協力教學、分享理念並參與指導，至關重要，因為不同資歷的教師相互切磋，有助於提高學生成績，戴爾安吉羅表示：「來自於優良師資培訓計畫的新進教師，會對教學激發更多的創意和熱情，勢必也會和多年教學經驗的資深教師產生火花，相互成長。」