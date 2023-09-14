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17對雙胞胎入學 賓州學區創紀錄

編譯周芳苑／綜合報導
賓州殖民地學區內有三所幼稚園開學當天共有17對雙胞胎新生報到，對老師來說是眼力大考驗。(Colonial School District官網)
賓州殖民地學區內有三所幼稚園開學當天共有17對雙胞胎新生報到，對老師來說是眼力大考驗。(Colonial School District官網)

賓州的殖民地學區(Colonial School District)幼稚園11日開學第一天，有17對雙胞胎新生報到，對老師來說是眼力大考驗。

殖民地學區涵蓋康斯霍肯(Conshohocken)、普利茅斯鎮(Plymouth Township)和懷特馬什鎮(Whitemarsh Township)，學區內有5所小學，其中3所學校新學年度共有34名雙胞胎幼童入學。

里奇公園小學(Ridge Park Elementary School)幼稚園部有7對雙胞胎新生入學，懷特馬什小學(Whitemarsh Elementary) 、普利茅斯小學( Plymouth Elementary)則分別有6對及4對雙胞胎幼童註冊。

這個位於費城(Philadelphia)西北方的學區當局表示，這是該學區近期歷史上單一年級雙胞胎人數最多的一屆。

考克斯太太(Brianna Cox)的五歲異卵雙胞胎科爾頓(Colton)和基岡(Keegan)就讀普利茅斯鎮的里奇公園小學，這位35歲母親接受ABC「早安美國」節目採訪時開玩笑說，2016、2017年飲水裡八成有些什麼特殊物質，她有三個孩子，她和她的丈夫馬特·考克斯(Matt Cox)在里奇公園小學就讀一年級時相識，如今送小孩到同一所學校就讀，特別感到興奮。

考克斯太太說，很高興孩子們能體驗所有美好事物、結識新朋友，並且創造和他們在同一學區、同一所小學相同的美好回憶。

考克斯回憶起母校和她所成長社區的點點滴滴。她說，這是一個往來密切的社區，學校經常舉辦有趣的活動，例如冰淇淋聯誼，年終嘉年華等等，家庭成員一起參與，可建立友誼，持續到初中、高中以及更久之後的生活。

考克斯太太是牙科保健員，她說，她的雙胞胎最期待的是認識新朋友、建立友誼，他們非常喜歡學校、喜歡做手工藝和科學項目。

學區 費城 賓州

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