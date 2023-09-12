2年1600萬 澤西市「130年學校」改建庇護所

由澤西市近130年歷史的原聖露西教堂學校改建而成的全新遊民庇護所。(Jersey City Government官網)

澤西市(Jersey City)近130年歷史的原聖露西教堂學校(St. Lucy's Church school)已改建為全新遊民庇護 所，新舊建築大相逕庭。

庇護所主任馬克斯(Claudia Marks)說，舊聖露西教堂學校地面塌陷、管道爆裂、天花板倒塌，新庇護所煥然一新，讓人感到興奮。

新庇護所完工後，天主教慈善機構(Catholic Charities)原聖露西教堂學校舊址上的物業改建第一階段告一段落，不僅改造庇護所和住房空間，也改善了多年來原地踏步的街區。

下一階段將修復教堂、教區官邸和學校建築的外牆。

全新庇護所9月13日將正式剪彩。開發商克萊蒙特公司(Claremont Companies)同意建造庇護所，以交換在教堂土地上建造一座23層樓高、擁有444個單位的全玻璃外牆集合式建築。這棟新公寓將以市價出售。

新庇護所除了有緊急避難所，還有天主教慈善機構其他住房計畫空間，包括為愛滋病患提供的過渡性住房計畫、為殘障人士家庭提供經濟適用住房的計畫。

新大樓內還將有從未有過的住房計畫，包括15套單房公寓。

尋求緊急安置的人士只能從特定出入口進出；已入住公寓的家庭另有專屬出入口。男女緊急避難所位於不同樓層，過渡性住房也有專屬區域。

男宿舍占據一整層樓，所有人睡在可容納120張雙人床的大房間，中央有浴室和保全崗哨；女宿舍是30張床全部在同一房間裡，比老建築時代多出34個床位。床位集中在大空間裡可易於監管。

新庇護所有全新洗衣房，入口處設置保全崗哨；室外人行道都配備加熱系統可防積雪。

整棟建築計畫約兩年完工、耗資1600萬元。