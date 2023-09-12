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留意「退稅簡訊」詐騙 新州稅務廳：不會以簡訊索個資

編譯徐薏茹／綜合報導
新澤西州稅務廳提醒民眾，慎防近期與ANCHOR房地產稅減免款相關的新型詐騙手法。(取材自臉書)
新澤西州稅務廳提醒民眾，慎防近期與ANCHOR房地產稅減免款相關的新型詐騙手法。(取材自臉書)

新澤西州稅務廳(New Jersey Division of Taxation)提醒民眾慎防近期與ANCHOR (Affordable NJ Communities for Homeowners & Renters)房地產稅減免款相關的新型詐騙手法。

NJ Advance Media報導，稅務廳上周收到舉報，表示出現與ANCHOR計畫相關的簡訊詐騙，以新州居民為目標；當局未提供進一步詳情，僅透露是由居民直接通報當局，目前還不清楚詐騙規模。

稅務廳在官網更新詐騙警告頁面，提醒申請人：「新州稅務廳不會發簡訊要求索取與個人ANCHOR房地產稅減免款相關的個人可識別資訊，或是索取個人的所得稅檔案，我們敦促民眾在提供任何敏感個資給聲稱與ANCHOR計畫相關的通信前先連絡我們。」

發言人表示當局已採取行動，更新網站及社群媒體頁面，以通知大眾這起詐騙案。

ANCHOR減免計畫已經實施第二年，向2020報稅年符合資格的房屋所有人支付最高1750元，符合資格的租戶最多能獲得700元。

當局表示大部分符合資格的居民會在11月1日前收到補助。

稅務廳在8月29日以前已寄出150萬份以上的綠色ANCHOR申請資料包裹給屋主，以及超過56萬份紫色包裹給租戶。

此外，8月稍早已向春季首批收到2019報稅年ANCHOR補助的居民寄出130萬封以上的確認信，確認信表示2020年補助將自動支付，除非個人資訊變動，否則不需要採取任何行動。

若要更改，包括自動轉帳資訊，必須在9月30日之前透過線上ANCHOR入口網頁更新資訊。

稅務廳表示，9月30日後不會再變動個人的名字或銀行資訊，補助將根據存檔中的資訊支付。

其他所有申請人可以在12月29日前提交申請，可透過線上或電話完成，ANCHOR專線為(877) 658-2972

詐騙 房地產 報稅

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